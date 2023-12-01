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約翰藍儂遇刺案震撼全球 未公開畫面驚訝揭露

記者陳建嘉／即時報導
「約翰藍儂謀殺案：審判疑雲」以紀錄片影集形式，揭露約翰藍儂遇刺事件的追查和判決。（圖：Apple TV+ 提供）
「約翰藍儂謀殺案：審判疑雲」以紀錄片影集形式，揭露約翰藍儂遇刺事件的追查和判決。（圖：Apple TV+ 提供）

史上最偉大的搖滾樂團披頭四（The Beatles）在1960年代期間締造搖滾樂傳奇，深深影響現代流行音樂，1980年卻發生一場震驚全世界的遇刺案件，主唱約翰藍儂遭瘋狂樂迷馬克大衛查普曼槍殺身亡，令所有樂迷一夜心碎。Apple TV+ 紀錄片影集「約翰藍儂謀殺案：審判疑雲」（John Lennon Murder Without A Trial）獨家揭露這個歷史性悲劇的追查和判決，正式預告日前曝光。

該紀錄片影集將深入探究這場1980年發生的約翰藍儂謀殺案，曝光未曾公開過的犯罪現場照片，並獨家採訪目擊整場槍擊事件的計程車司機理查彼得森（Richard Peterson）、在現場聽見約翰藍儂的遺言，並於達科他公寓（The Dakota）擔任守衛的傑伊黑斯廷斯（Jay Hastings）、兇手馬克大衛查普曼（Mark David Chapman）的辯護律師、約翰藍儂與小野洋子的密友艾略特明茲（Elliot Mintz），以及首先對兇手馬克大衛查普曼進行評估的精神科醫師等人，都將在紀錄片影集中分享關於這場謀殺案背後令人震驚的細節。

本紀錄片影集由英國電影學院獎和艾美獎獲獎團隊72 Films製作，由擅長紀錄片影集的兩位導演「生死之間」尼克霍爾特和羅伯科爾德斯特里姆共同執導，並找來艾美獎得主「24 反恐任務」基佛蘇德蘭擔任旁白，以全新角度探討樂壇偶像約翰藍儂的一生傳奇以及其謀殺案。「約翰藍儂謀殺案：審判疑雲」將於 12月6日於Apple TV+ 全球上線。

來源：Apple TV

艾美獎 Apple 槍擊

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