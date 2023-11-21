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歌迷猝逝讓她太傷心 泰勒絲已經無興致歡度感恩節

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲傳因為巴西演唱的憾事，在心裡留下創傷與陰影，連感恩節都沒有心思過。（路透資料照片）
泰勒絲傳因為巴西演唱的憾事，在心裡留下創傷與陰影，連感恩節都沒有心思過。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲（Taylor Swift），今年的事業表現亮麗無比，不止「時代」巡迴演唱會在各地締造極佳票房，連演唱會電影版在美上映後都超越一堆好萊塢巨片的賣座數字，原本她應該可以在本周開心回美國過感恩節，早先也傳將會和男友、美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）共度甜蜜時光，現在可能全都泡湯，因為在巴西巡演時，一名23歲年輕女歌迷不耐酷熱的天氣而昏倒、猝逝，讓她太過傷心。

泰勒絲近日在巴西的里約熱內盧開唱，結果第一場就碰上破紀錄的炎熱氣溫，偏偏演出場地禁止觀眾攜水入場，一堆排隊等入場的歌迷昏倒，23歲的安娜克萊拉班納維迪斯就是因昏倒、心跳停止送到醫院，不幸在送醫後不久去世。泰勒絲難過到連發兩張手寫的字條，第一張是表達心中的傷痛、向安娜的家人致意，第二張表示要等到當地天氣不會再對出席者造成危險後才要再進行演出。而她原定的第三場演唱會照常舉辦，她特別演唱了「Midnight」專輯中的歌曲「Bigger Than the Whole Sky」，獻給已經無法觀賞她演出的安娜克萊拉，當唱到「Goodbye, goodbye, goodbye / You were bigger than the whole sky」這幾句歌詞時，眼淚從她臉上緩緩落下，現場觀眾都很感動。

根據歐美媒體報導，原本泰勒絲一心期盼在結束里約的演出後，可以回到美國和男友或是家人共度歡樂感恩節，早就已經有番規畫，現因在巴西發生的悲劇，打壞她的心情，除了歌迷不幸猝逝外，里約的炎熱溫度也讓她在演出時常感到喘不過氣、需要暫緩表演，這些不愉快使她的心裡充滿陰影，里約演唱竟給她心靈創傷，她對於感恩節根本沒有什麼心思去遊樂。目前她沒有做出任何決定，有可能還是會去找男友，但也有消息來源說她現在只想回到家裡，在家人陪伴下好好散散心。

泰勒絲 巴西 足球

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