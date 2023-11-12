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葛萊美入圍「女力爆發」 泰勒絲獲6提名 入圍大贏家是她

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲在阿根廷開唱，本次葛萊美獎又獲多項提名。（美聯社）
泰勒絲在阿根廷開唱，本次葛萊美獎又獲多項提名。（美聯社）

第67屆葛萊美入圍名單揭曉，風格融合靈魂樂與嘻哈等的另類節奏藍調創作女歌手詩莎（SZA），以「SOS」專輯及其中單曲拿下9項提名，成為最大贏家。菲比布里傑斯（Phoebe Bridgers）除了本身參與的天才男孩樂團「The Record」專輯外，也有與詩莎的合作單曲「Ghost in the Machine」讓她共入圍7項成為第2大贏家，另一位也獲7項提名的是維多莉亞莫內（Victoria Monet），接著泰勒絲（Taylor Swift）、麥莉（Miley Cyrus）、怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）等流行樂紅牌偶像都獲6項提名。

詩莎是67屆葛萊美獎入圍名單的最大贏家。（路透資料照片）
詩莎是67屆葛萊美獎入圍名單的最大贏家。（路透資料照片）

今年的葛萊美獎入圍名單呈現「女力至上」的現象，除了年度製作大獎的8個入圍名額被女性的作品佔去7個位子，只有強巴提斯（Jon Batiste）的「Worship」成為唯一男性入圍的代表、他也是本屆提名最多的男性藝人。其他像是紅髮艾德（Ed Sheeran）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）等男性大牌幾乎都只有單項提名或是摃龜，此外女性嘻哈歌手的表現也較被注意，拉丁藝人與鄉村樂在跨界大獎都顯得被忽略，都是美國娛樂媒體觀察到的情況。

菲比布里傑斯在第67屆葛萊美獎入圍名單上的成績相當突出。（路透資料照片）
菲比布里傑斯在第67屆葛萊美獎入圍名單上的成績相當突出。（路透資料照片）
麥莉也是葛萊美獎入圍名單的贏家之一。（路透資料照片）
麥莉也是葛萊美獎入圍名單的贏家之一。（路透資料照片）

目前正在進行「時代」巡迴演唱會的泰勒絲，以往就是葛萊美獎的常客，今年還是相當風光。近日，她的巡演來到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，已經順利完成第一場演出，不料第二場舉行前，當地突然下大雨，她只有宣布延後到周日補辦，周五先喊停，周六的表演再看狀況決定是否照原先的計畫演出，她解釋：「我不會讓我的歌迷和工作人員有陷入危險的可能。」但大雨一直下，反而接到葛萊美獎多項入圍的好消息，也算是一種「遇水則發」。

這回泰勒絲前往阿根廷演出，熱戀中的男友—美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西也如預期到了當地，雖然沒趕上第一場表演，往後的兩場都有可能驚喜現身，樂迷們都很期待。

入圍 葛萊美 泰勒絲

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