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柴克艾福隆「變臉」 粉驚：像史瑞克大反派

記者蘇詠智╱綜合報導
柴克艾福隆曾是影迷心目中的王子型英俊小生。(路透資料照片)
柴克艾福隆曾是影迷心目中的王子型英俊小生。(路透資料照片)

因「歌舞青春」(High School Musical)系列成為全球無數少女夢中情人的柴克艾福隆(Zac Efron)，一直被認為長相有如童話故事中的王子，然而他畢竟也已經36歲，不再是俊俏小鮮肉，這兩年除了力求在戲路上有所突破外，外表似乎也跟過去有明顯的不同，常被懷疑是「進廠維修」後的結果。

近日他因為新片「The Iron Claw」受訪，粉絲看完驚呼：「他的臉到底怎麼了？都認不太出來。」更有人毒舌道：「他的下顎看來方方正正的程度，簡直跟『史瑞克』(Shrek)的大反派法克大人有拚。」

柴克艾福隆最近的訪問讓網友看了感慨萬千，覺得除了合理老化的部分之外，其他的變動太大，不僅沒讓他抓住青春的腳步，還教人看了怕怕，尤其是下顎變得過於寬廣。有人直接抱怨：「他講話的時候，臉都不會動耶。」還有人說道：「他的臉現在變得…好大。」

不過柴克去年就提過他因為在家裡滑倒傷到臉部，需要手術來修復，作為他下顎明顯跟以前不一樣的解釋。但英國每日郵報諮詢整形醫師，該醫師推測柴克的臉上可能打了不少填充物進去，因此確實比以前要大，且整張臉看來較豐滿膨大，線條鮮明的程度減少許多，也比較有陰柔之氣。

柴克艾福隆最近的模樣讓影迷大呼改變太多。(取材自Instagram)
柴克艾福隆最近的模樣讓影迷大呼改變太多。(取材自Instagram)

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