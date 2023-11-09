莎朗史東自爆曾遭電影高層「掏出下體」性騷 她一個動作脫險

莎朗史東在「第六感追緝令」的招牌演出，讓人難忘。(圖／双喜提供)

好萊塢性感女神莎朗史東（Sharon Stone）近日驚爆，80年代剛入行時，曾遭索尼 影業（Sony Pictures）一名高階主管性騷擾 ，對方在她面前脫掉褲子露出下體，她因驚嚇一度大笑，也因為這個反應讓她成功脫險。

英國廣播公司（BBC）報導，莎朗史東是在談話節目主持人凱莉瑞帕（Kelly Ripa）主持的播客「與瑞莉瑞帕在鏡頭外聊天」播出的最新一集中，談到這段過往。

莎朗史東說，剛入行的某一天，她被電話叫到這位索尼影業高管的辦公室，對方跟她說：「他們所說關於妳的事果然是真的，妳真的是最正的。我們有好幾十年都沒看過像妳這樣的人。」接著這位高管向莎朗史東走去，在她眼前脫掉褲子露出下體，並說「但是首先要這樣」。當時還年輕的莎朗史東，坦言當下很緊張，因此開始大笑，然後歇斯底里的邊哭邊笑，該高層見狀收起下體離開。

莎朗史東也表示，她之前沒有把這件事說出來，「以前我不可能說得出口，索尼永遠不會再給我工作」。莎朗史東之前曾透露有製片要她和合作男星戲外發生親密關係，增加默契，不過她沒接受，直接回擊「就我被告知要做的是只有演戲」。

65歲的莎朗史東，90年代因電影「第六感追緝令」紅遍全球，之後又憑藉《賭國風雲》獲得金球獎最佳女主角，不過在事業巔峰之際突發腦中風 ，導致工作停擺2年。