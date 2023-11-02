席琳狄翁神隱3年半現身賭城看冰球 氣色讓粉絲放心了

席琳狄翁帶兒子去看冰球比賽。(取材自X平台)

曾經紅極一時、唱片銷量全球超過2億張的天后席琳狄翁（Céline Dion），因罹患「僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome）」，無法再像以往演唱，被迫在家養病，原先排定的演出也都暫時取消。不過她近期病況似乎好轉，現身賭城 拉斯維加斯看冰球比賽，這是她消失近3年半後首度公開露面。

2019年席琳狄翁原本在加拿大魁北克 開唱第1場「勇氣世界巡迴演唱會」（Courage World Tour），2020年3月現身紐約準備去紐澤西州的紐華克演唱，沒想到竟成她最後一次公開露面。2022年年底傳出席琳狄翁確診罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，她的姊姊克勞黛曾接受加拿大媒體訪問，坦言目前席琳的病還是無藥可醫，不過保持希望仍然非常重要。

席琳狄翁因罹患「僵硬人症候群，為了休養，演唱會取消或延後。（路透資料照片）

據外媒《TMZ》報導，休養許久的席琳狄翁最近帶著22歲兒子雷內查爾斯與13歲雙胞胎尼爾森和艾迪，在拉斯維加斯的「T-Mobile」巨蛋體育館看「蒙特婁加拿大人」和「維加斯黃金騎士」的冰球隊比賽，雖然席琳狄翁支持的球隊輸了，但她還是到後台鼓勵球隊教練、球員。

影片中的席琳狄翁比以往圓潤一些，氣色看起來健康許多，雖然她還沒透露病況以及復出時間，她拜訪球隊的影片曝光後，讓許多粉絲放心不少。