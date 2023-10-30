「六人行」馬修派瑞驟逝 同劇演員悲痛發聲：我們是一家人

圖為「六人行」演員（左起大衛史溫默、麗莎庫卓、馬修派瑞、寇特妮考克斯、珍妮佛安妮斯頓以及麥特雷布藍克）。（路透）

經典美劇 「六人行」（Friends）的演員30日在聯合聲明中說，同台男星馬修派瑞 （Matthew Perry）的離世讓他們「悲痛欲絕」。

同劇演員珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）和大衛史溫默（David Schwimmer）首次公開發表聲明，稱這是「讓人難以理解的損失」。

「六人行」從1994年開播到2004年，前後共10季，馬修派瑞在劇中飾演酸話王「錢德勒」（Chandler Bing），深受劇迷喜愛。

據報導，第一線急救人員28日發現馬修派瑞陳屍在自家住處的按摩浴缸內，急救後仍回天乏術。驗屍報告尚未出爐。

同劇其他5位演員在共同聲明中說：「我們都因為失去馬修而悲痛欲絕。我們不僅僅是同劇卡司。我們是一家人。」

他們表示：「還有很多話要說，但現在我們要花點時間哀悼，並消化這一個讓人難以理解的損失。」

他們還說：「再過一段時間，我們會在準備好的情況下說出更多的話。現在，我們的思念和愛與馬修的家人、朋友以及世界各地所有愛他的人同在。」