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庫柏戀上名模吉吉？ 舊愛為情敵「牽線」生悶氣

記者蘇詠智／綜合報導
伊莉娜沙伊克玩愛情遊戲弄巧成拙，被傳心情並不好。（路透資料照片）
伊莉娜沙伊克玩愛情遊戲弄巧成拙，被傳心情並不好。（路透資料照片）

影壇資深帥哥布萊德利庫柏（Bradley Cooper）雖然和名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）生了個女兒，彼此卻沒有結婚，且各自都有新的感情對象，前陣子伊莉娜與昔日美式足球男神、超級名模吉賽兒（Gisele Bundchen）的前夫湯姆布萊迪（Tom Brady）約會，還被懷疑是為了刺激布萊德利對她重新展開行動，結果是她和湯姆布萊迪的愛火很快熄滅，布萊德利轉向比她更年輕的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），和吉吉打得火熱，伊莉娜只有自己生悶氣。

根據「紐約郵報」八卦版報導，伊莉娜不敢相信布萊德利真的對吉吉哈蒂德感興趣，尤其吉吉比他年輕，讓她醋勁大發，很不開心。

早先有傳布萊德利與吉吉會認識，是因為伊莉娜從中介紹，只沒想到伊莉娜只要介紹他們做朋友，他們竟然交往了。也有推論認為，伊莉娜想藉湯姆布萊迪來刺激布萊德利，卻沒想到布萊德利是因此動了想再談戀愛的念頭，對象卻不是伊莉娜，怎麼看都是伊莉娜算計錯誤，沒幫到自己，反而製造出一個新的情敵。

來自俄羅斯的伊莉娜外表依然豔麗，身材也很性感，她專門結交知名度高、條件一流的男性名人，過去和足球名將C羅也曾訂婚，布萊德利的新緋聞，令她開始對自身的年紀產生危機感，拚命想要在街頭被偷拍，才好顯得自己仍然很有行情，就不知下一個知名緋聞男友會是誰？

布萊德利庫柏年紀雖大卻仍魅力無比。（路透資料照片）
布萊德利庫柏年紀雖大卻仍魅力無比。（路透資料照片）

足球 緋聞 C羅

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