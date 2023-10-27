布蘭妮又脫光了 新書大賣心情好 直呼赤裸讓她快樂
歌手布蘭妮（Britney Spears）推出勁爆回憶錄「The Woman In Me」造成熱烈話題，已經登上亞馬遜熱門暢銷榜，她的心情也相當愉悅，於是又做了讓她最快樂的事──發布裸照。只見她在社群網站上推出最新背面全裸露臀、用手遮住胸部的照片，身旁的陰影似乎讓拍照的人呼之欲出，尺度之開放，顯然又要讓她的兩個青少年兒子感到尷尬，但她就是樂此不疲，誰也控制不了。
據傳布蘭妮和兩個兒子變得疏離，就是因為她的裸照使他們難為情，請她不要再發，她也從來不理會，她在回憶錄中解釋，經過多年來身為知名偶像，被拍了成千上萬次，都是任由他人指揮、擺布，能夠自己想拍什麼就拍什麼讓她很快樂，因此她很喜歡拍裸照或是穿新衣服的樣子，尤其拍裸照讓她感到自己很性感，更帶來喜樂。
這本各方矚目的回憶錄，讓她最知名的一任舊愛、歌手賈斯汀（Justin Timberlake）傷得很深，像是他要她墮胎等等的爭議內容，使他和家人關係變得緊張，社群網站上湧來一堆批評，不得不關掉留言功能，倒是才跟她鬧離婚的最新一任分居丈夫山姆阿沙里（Sam Asghari），竟然被她在書裡形容成「上天賜予的禮物」，難怪山姆開心第表示：「我真的以她為榮。」
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