布蘭妮又脫光了 新書大賣心情好 直呼赤裸讓她快樂

布蘭妮表示過去被別人拍了成千上萬次，自拍裸照才讓她得到很多樂趣。（路透資料照片）

歌手布蘭妮（Britney Spears）推出勁爆回憶錄「The Woman In Me」造成熱烈話題，已經登上亞馬遜 熱門暢銷榜，她的心情也相當愉悅，於是又做了讓她最快樂的事──發布裸照。只見她在社群網站 上推出最新背面全裸露臀、用手遮住胸部的照片，身旁的陰影似乎讓拍照的人呼之欲出，尺度之開放，顯然又要讓她的兩個青少年兒子感到尷尬，但她就是樂此不疲，誰也控制不了。

據傳布蘭妮和兩個兒子變得疏離，就是因為她的裸照使他們難為情，請她不要再發，她也從來不理會，她在回憶錄中解釋，經過多年來身為知名偶像，被拍了成千上萬次，都是任由他人指揮、擺布，能夠自己想拍什麼就拍什麼讓她很快樂，因此她很喜歡拍裸照或是穿新衣服的樣子，尤其拍裸照讓她感到自己很性感，更帶來喜樂。

布蘭妮發布在沙灘上全裸的新照，慶祝新書大賣。（取材自Instagram）