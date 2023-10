瑪丹娜不甘被超越 煽情開唱較勁泰勒絲

瑪丹娜盡展樂壇大姊大的氣勢。(路透)

樂壇天之驕女泰勒絲 (Taylor Swift)的演唱會電影「TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR」,美國上映首日一舉刷新10月新片最高單日票房紀錄。與此同時,三個多月前才大病一場的瑪丹娜 (Madonna),在英國展開最新巡演,不但經典歌曲一一呈現,演出尺度亦大膽,展現不想被後輩超越的強大企圖心。

泰勒絲的演唱會電影在美國如預期狂賣,出盡風頭。(路透資料照片)

今年娛樂圈的焦點之一,就是不同世代的樂壇天后相繼舉辦巡迴演唱,每個人的吸金實力、號召粉絲動員的能力,也在公眾眼前毫無保留,外人樂得「超級比一比」,當事人心裡卻不可能沒有壓力。目前正當紅的泰勒絲,粉絲以市場主流的年輕群眾為主,他們卻為她瘋狂到票價再貴也願意搶,連帶拉抬巡演各城市的旅遊經濟,甚至演唱會的紀錄電影都狂賣。

泰勒絲之後就是中生代天后碧昂絲 (Beyonce),一樣在美國各地捲起旋風,滿座程度與經濟效益,皆與泰勒絲無分軒輊。

樂壇大姊大大瑪丹娜,眼看「小輩」們各自締造驚人紀錄,就算年逾花甲也不願意被比下去,早為了最新巡演設計大量的舞蹈橋段,弄得自己體力無法負荷,差點重病去世,她在正式展開的首場演出,對台下觀眾坦言當時以為可能撐不過去了,連醫師也以為她恐怕不行,所以家人都陪伴在她身邊,都已經做好最壞的打算,所幸她的生命力超旺盛,休息三個多月,又能重新站上舞台。

相較於泰勒絲雖然名曲不少,但瑪丹娜累積了超過40年的演藝生涯,更是夯歌一堆,還包括唱紅了幾首電影的主題曲,是她比泰勒絲演唱會更占便宜的地方,她這次巡演的曲目將最早期的「Holiday」、「Crazy For You」等與她的007主題曲「Die Another Day」、她所主演的音樂劇電影經典名曲「Don’t Cry For Me Argentina」等都排進去,搭配不同時代的代表作如「Like a Prayer」、「Vogue」等,有如演藝生涯的總回顧,粉絲直呼過癮。而她和上空的舞者煽情互動,維持年輕以來一貫的百無禁忌、大方作風,也讓粉絲大讚:「再次證明她就是她自己,和別人不一樣的等級。」