捲威爾史密斯婚變？ 克里斯洛克向潔妲蘋姬求饒

克里斯洛克被傳受夠了自己老是被扯進同業夫妻的感情糾紛中。（路透資料照片）

千金難買早知道，人生也沒有後悔藥。去年奧斯卡 頒獎典禮上，克里斯洛克（Chris Rock）堅持要開威爾史密斯 （Will Smith）的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett Smith）理平頭的笑話，導致轟動全球的「掌摑」事件，當時看來，歐美絕大多數都站在反對威爾史密斯甩他一巴掌的立場，他也樂得在接下來的脫口秀演出不斷修理威爾史密斯，並且從不公開接受威爾的道歉。結果風水輪流轉，潔妲蘋姬最近出回憶錄，為了宣傳，在訪問中不停爆出關於克里斯洛克的猛料，英國「每日郵報」報導，克里斯洛克感到非常挫折，很希望潔妲蘋姬不要再把他拖進跟威爾之間的婚姻糾紛中了。

潔達蘋姬史密斯為了打響新書聲勢，近來不停爆猛料。（路透資料照片）

潔妲蘋姬近日爆出驚天大八卦 ，稱克里斯洛克早先曾約她出來，而她跟威爾還沒有徹底離婚，她解釋是媒體一天到晚傳她和威爾已經分手，或是正在鬧分手，因此克里斯有了錯誤的印象，才會覺得可以跟她出門約會。

「每日郵報」指克里斯是個很低調的人，非常不願意自己的私事一直被拿出來說，看到潔妲蘋姬三不五時就把他拿出來講一講，感到很不開心，卻也沒辦法堵住潔妲蘋姬的嘴。他認為威爾史密斯夫婦的狀況一大堆，最好別跟他們扯上關係，無奈自己和他們糾葛太深，想甩都甩不掉。

可是這又能怪得了誰？威爾在奧斯卡頒獎典禮上已經明白表示不願意克里斯繼續針對潔達蘋姬，他自己不肯配合，還始終不願意在脫口秀表演裡放過威爾一馬，現在潔達蘋姬故意消費他，把他不想被別人知道的事情都翻出來，也只是以其人之道還治其人之身。