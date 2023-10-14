以哈戰事 泰勒絲不表態 歌迷：真讓人失望

泰勒絲出席巡演紀錄片「我的時代巡迴演唱會」首映會，現場眾星雲集。（路透）

樂壇天之驕女泰勒絲 （Taylor Swift），看似做任何事都一帆風順、幾乎不會踢到鐵板，只要她沾到的無不點石成金。然而她最近全力為自己演唱會電影做宣傳，卻招來部分網友的抨擊，原因竟是她尚未對於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 突襲以色列 、造成加薩地區的戰事發表任何說法，沒有加入巨石強森、蓋兒加朵等紅星批判哈瑪斯，網友不禁在社群網站上寫道：「真讓人失望。」

泰勒絲在全球各地擁有不少死忠的歌迷，自然在以色列亦有廣大的猶太粉絲，目前以色列舉國上下的焦點就是在加薩走廊的戰事，譴責哈瑪斯突襲的聲浪極高，在猶太族裔具有舉足輕重地位的美國娛樂圈，抨擊哈瑪斯亦是主流的聲音。但身為美國娛樂界焦點巨星，泰勒絲卻對此議題視若無睹，未公開表態，當然難逃被網友修理。有人寫道：「太震驚，無言。她有一堆以色列和猶太的粉絲，卻在這時候自我促銷到這種程度，真的很失望。」