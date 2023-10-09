庫柏與名模傳緋聞 變李奧納多「表弟」

布萊德利庫柏（右）與李奧納多狄卡皮歐是朋友，近來又先後和同一位女性傳緋聞。（路透資料照片）

歐美演藝紅星的交友圈，就是這麼小？48歲布萊德利庫柏（Bradley Cooper）一周內被發現兩度和名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）聚會，給人不少聯想，甚至被傳緋聞 。巧的是，布萊德利庫柏與大自己快兩個月的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）交情不錯，吉吉正是李奧納多的上一任緋聞女友，讓兩個好朋友有可能成為「表兄弟」。

李奧納多狄卡皮歐年近50，依然有不少年輕嫩模搶著贏得他的青睞，布萊德利同樣也是充滿成熟魅力的英俊男子，感情市場上當然很吃香。前不久他才被傳與一起生了女兒的名模舊愛伊莉娜沙伊克(Irina Shayk)、前美式足球 男神湯姆布萊迪（Tom Brady）陷入「三角戀」，果然兩個條件出眾的男性，很快就分別轉向其他人的身邊，不願意處於「被選擇」的情況，湯姆布萊迪傳與金卡戴珊(Kim Kardashian)曖昧，而布萊德利庫柏則與吉吉哈蒂德有更進一步的可能，八卦 雜誌稱「在玩危險愛情遊戲」的伊莉娜，落得個兩頭空。