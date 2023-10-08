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凱文柯斯納遭前妻報復 揭他床上功夫差

記者蘇詠智／綜合報導
凱文柯斯納「終極保鑣」裡的帥氣丰采，曾大受女性歡迎。（取材自IMDb）
凱文柯斯納「終極保鑣」裡的帥氣丰采，曾大受女性歡迎。（取材自IMDb）

娛樂圈的恩怨情仇，往往比戲劇情節還要誇張。近來一堆演藝界紅星傳婚變，甚至有人弄到為離婚而撕破臉，昔日的情義煙消雲散，儘管當事人感慨，但觀眾們只當成看熱鬧又好玩。曾是好萊塢天王、既得到奧斯卡大獎肯定又成為高身價巨星的凱文柯斯納（Kevin Costner），就是近來最「鬧」的一齣離婚大戲主角。

凱文柯斯納走紅之前已經有妻有兒，大紅初期也曾被各方視為「愛妻好男人」，不料人一紅，就很難再維持幸福的婚姻，他在1994年就與原配離異，此後成了影壇著名的花花公子，他也向來頗為自豪自己對女性的吸引力，直到10年後娶了小他快20歲的克莉絲汀邦加納（Christine Baumgathner），以為這一段婚姻會天長地久，哪知道正當他演藝事業因為演了超夯西部劇「黃石」（Yellowstone）而重振雄風、成為小螢幕救「視」主，婚姻卻急速崩盤，甚至克莉絲汀背著他送出離婚申請，他還渾然未覺，在離婚戰上已經失去先機。

據歐美八卦刊物「國家詢問報」的報導，本來只是因為凱文柯斯納忙於「黃石」的拍攝、沒什麼空陪她就在鬧離婚的克莉絲汀，超後悔自己幹嘛想不開，這下子大錢沒要到，還得幫忙付打離婚官司的費用，可是她也沒有消氣，逮到人就大爆凱文「房事表現不佳」的料，要把他的「風流天菜」形象徹底粉碎。

「國家詢問報」稱，克莉絲汀以往因為還是凱文的另一半，只敢含蓄暗示他在床上稱不上表現威猛、犀利，現在分道揚鑣又撕破臉，樂得大肆宣揚凱文根本「中看不中用」、她很少有滿足，恨不得全天下都知道凱文在性方面超級沒用。「國家詢問報」這麼調侃：「她可能才是笑到最後的人。」證明了前妻果然是超可怕的生物。

克莉絲汀邦加納（右）要不到更多的贍養費，到處宣揚凱文柯斯納床上功夫欠佳，做為報復...
克莉絲汀邦加納（右）要不到更多的贍養費，到處宣揚凱文柯斯納床上功夫欠佳，做為報復。（路透資料照片）

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