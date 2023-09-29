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第二代鄧不利多辭世 「哈利」：世人少了很多樂趣

娛樂新聞組╱綜合報導
「哈利波特」第二代校長麥可坎邦，82歲辭世，妻兒皆陪伴在身旁。(取材自Ｘ平台)
「哈利波特」第二代校長麥可坎邦，82歲辭世，妻兒皆陪伴在身旁。(取材自Ｘ平台)

飾演「哈利波特」（Harry Potter）第二代校長「鄧不利多」（Albus Dumbledore）的愛爾蘭演員麥可坎邦(Michael Gambon)，28日傳出病逝，享壽82歲，生命中的最後一刻全程由妻兒相伴。而飾演第一代「鄧不利多」的李察哈里斯（Richard Harris），已於2002年逝世，如今兩代校長都走了，讓影迷心碎不已。和他對手戲非常多的「哈利」丹尼爾雷德克里夫，表示他的去世，讓世人少了很多樂趣。

英國BBC報導，麥可的妻子及兒子發聲明表示：「我們悲痛地宣布麥可坎邦爵士去世。」聲明指麥可因肺炎在醫院平靜地去世，他的妻子安妮和兒子弗格斯在他的床邊陪伴最後一段路。

麥可坎邦是從更早之前過世的李察哈里斯手中接下鄧不利多一角，初接手時曾有觀眾表示他的詮釋較為輕鬆、讓鄧不利多顯得更俏皮卻也少了些莊重，原來他在工作中就是保持著很歡樂的態度，丹尼爾雷德克里夫對此感受深刻。

丹尼爾過去在受訪時就透露過，麥可在攝影機要開始運作之前會惡作劇，逗得自己笑到失控，這次在哀悼麥可去世的聲明中則說道：「我跟他一起拍的六部片子，他讓所有在綠幕前的每分每秒變得更讓人留下記憶與充滿樂趣，一方面很傷心他的離開，一方面也慶幸我是有機會跟他共事的人之一。」

「榮恩」魯伯葛林特則在社群網站上的聲明中寫道：「他在片場的每一天都帶來了很多溫暖和調皮，在我還是小孩子的時候就深深抓住我、變成我的榜樣，讓我會在生活裡尋找樂趣和古怪的事物，向他的家人獻上我的關愛。」

至於一手打造「哈利波特」魔法世界的JK羅琳盛讚麥可不但是個好演員更是個好人，很喜歡和他合作，不只是在「哈利波特」系列，麥可也在她另外一部著作「臨時空缺」影集版演出，都讓她感到共事很愉快，她也向他的家人們獻上誠摯的哀悼。

哈利波特 社群網站

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