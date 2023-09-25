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阿湯哥被警告 「不可能任務8」別讓角色死而復生

記者蘇詠智／綜合報導​
湯姆克魯斯務求「不可能的任務：致命清算第二章」票房能擺脫上一集表現不如預期的陰霾，衝出好成績。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯務求「不可能的任務：致命清算第二章」票房能擺脫上一集表現不如預期的陰霾，衝出好成績。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）年度力作「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission:Impossible-Dead Reckoning Part One），雖然票房不如預期，下一集已經展開攝製，如果不是碰上美國演員、編劇工會雙罷工而暫時停擺，預計明年夏天就要跟觀眾見面。

為了讓「不可能的任務：致命清算第二章」能夠扳回一城、反敗為勝，有娛樂網站的作者建議湯姆克魯斯千萬不要犯了23年前差點犯的錯：讓片中「陣亡」的角色起死回生。

蕾貝卡佛格森扮演的艾兒莎已經在「不可能的任務：致命清算第一章」英勇犧牲。（取材自...
蕾貝卡佛格森扮演的艾兒莎已經在「不可能的任務：致命清算第一章」英勇犧牲。（取材自IMDb）

在「不可能的任務：致命清算第一章」，瑞典美人蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）扮演的冷豔女諜艾兒莎，為了幫助被捲入陰謀的小偷葛蕾絲脫身被殺死。艾兒莎從第5集就登場，許多影迷以為她會成為男主角伊森的感情對象，殊不知她接連出現了3集，還沒有真的跟伊森變成一對情侶，就先壯烈犧牲。

編導解釋，因為艾兒莎這個人物從來不是靠感情線來定義，因此讓她如各方預料只是伊森的新感情對象，反而會讓角色大失色，反倒是現在這樣，為了救一個見面沒兩次、談不上多熟的人而死，更凸顯她的犧牲是很英勇的，是這角色最佳的收場。

根據娛樂網站Screen Rant，湯姆克魯斯最好不要在「不可能的任務8」，讓艾兒莎再度復生，這樣就會削弱她死亡帶來的衝擊，也會使這系列變得過於失真。

湯姆克魯斯 瑞典 罷工

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