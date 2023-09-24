不急著嫁人 艾瑪華森牛津大學拚學位

艾瑪華森據傳要進牛津大學再進修。（路透資料照片）

曾經風靡全球的「哈利波特 」系列影片推出至今都已超過20年，片中的童星也都長大，陸續升格為人父母，然而33歲的「妙麗」艾瑪華森 （Emma Watson）不但還沒要嫁、尚無「做人」的計畫，反而又打算重拾書本再拚學位，這一次她要上的是牛津大學的在職進修班，方便一邊工作一邊念書，只是她同時也找了一群保鑣，同學們渴望近距離一睹她的丰采，只怕會是高難度的任務。

「哈利波特」系列電影中丹尼爾雷德克里夫（左）與魯伯葛林特（右）都已當爸，只有艾瑪華森仍單身。（路透資料照片）

根據英國「太陽報」報導，過去曾經在美國名校布朗大學拿到學位的艾瑪華森，選上牛津的在職進修班，就是看上「方便」這個特色，「太陽報」稱她一年只要去學校四、五趟就好，其他都可以在家利用視訊來上課，讓她可以兼顧自己的其他工作。

由於艾瑪之前傳出在紐約參加時尚大秀時，有男子試圖闖進她的更衣室遭到逮捕，因此她為了偶爾幾次要進牛津校園而找人保護自己，亦是情有可原，並非刻意耍大牌，雖然她這麼做絕對讓她跟其他的牛津大學生有很大的區別，難免惹人閒話。

其實牛津對於艾瑪華森並非陌生之地，「哈利波特」系列過去就曾在此處很多個不同的景點拍攝，電影裡的霍格華茲有一大部分其實是在牛津，而艾瑪一直以來都很重視自己的教育 ，總算將要正式成為牛津的學生，影迷們也都希望她能順利取得名校學位。