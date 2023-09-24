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戀情依然甜蜜 基努李維女友大讚：他給我很多啟發

記者蘇詠智／即時報導
基努李維（右）和亞莉姍卓葛蘭特感情穩定且甜蜜。（歐新社資料照片）
基努李維（右）和亞莉姍卓葛蘭特感情穩定且甜蜜。（歐新社資料照片）

影壇男神基努李維（Keanu Reeves）被網友公認是「好萊塢難得的大好人」，受到愛戴的程度堪稱「全民男友」等級，但只有小他9歲的藝術家亞莉姍卓葛蘭特(Alexandra Grant)才是他的正牌女友。日前亞莉姍卓出席一個藝術方面的頒獎典禮接受表揚，大方談到與基努李維之間的關係，大讚他：「充滿創意，非常友善，也工作得很勤勞。」

亞莉姍卓葛蘭特與基努李維交往到現在，感情依然很甜蜜，她認為自己在並不年輕的歲數談戀愛，是非常好的，因為她已建立了個人的事業，對自己有自信，對這段關係也有信心。她認為過去常會覺得自己像一台瑪莎拉蒂跑車，卻為了種種理由被卡住、沒辦法盡情奔馳，一定也有很多人像她一樣。而她很愛基努李維的一點，是兩個人能夠互相激發對方，嘗試建造一條新的路，把自己的困境解開，她認為看到一個人解決問題，是非常有啟發的，基努正好給她很多的啟發。

頒獎當天，基努李維在跟自己的「天狼星」樂團團員們一起表演，沒有陪亞莉姍卓出席，但她一點也不在意，還直呼：「我為他感到很驕傲，我是他們（天狼星）的大粉絲。」也難怪基努的廣大影迷都能接受亞莉姍卓成為他的正牌女友，希望兩人早點步入禮堂了。

基努李維 好萊塢

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