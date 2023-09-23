年輕、離過婚…25歲名模符合李奧納多狄卡皮歐「理想情人」

李奧納多狄卡皮歐有「想要深入了解」的新對象。（歐新社資料照片）

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）已經48歲仍然只想當永遠的黃金單身漢，卻不表示在一堆撲向他的年輕美女中，不會有人讓他想要「進一步的深入了解」，而當他們彼此都了解的很深之後，感情還能維持多久，就看女生的本事了。經過了和27歲、有個女兒的超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）「深入曖昧」之後，現在他的注意力據傳已經轉到另一位剛好25歲、曾經有過一段婚姻的紅牌模特兒維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）身上，連友人都認定「他們兩個就是一對」。

義大利 出身、靠自己打拚出璀璨星徒的維多莉亞，今年曾經因為發表文章砲轟演藝圈與時尚 界的「星後代」明明有特權卻還以為都是自己付出贏得機會，似有意在打槍強尼戴普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲（Lily Rose Depp）早先在訪問中表示自己也許爭取到的任何演出都是她真的最適合的言論，受到各方關注，再次樹立自己「直言無諱」的帥氣招牌。維多莉亞長得豔麗，又有一雙修長美腿，加上年紀還輕，又曾有過失敗的婚姻、應該不至於馬上想再為人妻，無怪乎成為李奧納多狄卡皮歐心目中超級理想的女友對象。

「紐約郵報」八卦版稱兩人近期頻頻密會，不但在西班牙伊比薩島的夜店親吻，回到美國後又在加州 聖塔芭芭拉被目擊各自拿著冰淇淋和冰咖啡，顯然又是在約會過程中。李奧納多的友人再度發表「他們想要更深入了解對方」的說詞，證明了曾被已故「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）力捧、香奈兒大秀上永遠少不了的維多莉亞，就是李奧納多的現任正牌女友。