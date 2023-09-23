我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

年輕、離過婚…25歲名模符合李奧納多狄卡皮歐「理想情人」

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐有「想要深入了解」的新對象。（歐新社資料照片）
李奧納多狄卡皮歐有「想要深入了解」的新對象。（歐新社資料照片）

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）已經48歲仍然只想當永遠的黃金單身漢，卻不表示在一堆撲向他的年輕美女中，不會有人讓他想要「進一步的深入了解」，而當他們彼此都了解的很深之後，感情還能維持多久，就看女生的本事了。經過了和27歲、有個女兒的超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）「深入曖昧」之後，現在他的注意力據傳已經轉到另一位剛好25歲、曾經有過一段婚姻的紅牌模特兒維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）身上，連友人都認定「他們兩個就是一對」。

義大利出身、靠自己打拚出璀璨星徒的維多莉亞，今年曾經因為發表文章砲轟演藝圈與時尚界的「星後代」明明有特權卻還以為都是自己付出贏得機會，似有意在打槍強尼戴普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲（Lily Rose Depp）早先在訪問中表示自己也許爭取到的任何演出都是她真的最適合的言論，受到各方關注，再次樹立自己「直言無諱」的帥氣招牌。維多莉亞長得豔麗，又有一雙修長美腿，加上年紀還輕，又曾有過失敗的婚姻、應該不至於馬上想再為人妻，無怪乎成為李奧納多狄卡皮歐心目中超級理想的女友對象。

「紐約郵報」八卦版稱兩人近期頻頻密會，不但在西班牙伊比薩島的夜店親吻，回到美國後又在加州聖塔芭芭拉被目擊各自拿著冰淇淋和冰咖啡，顯然又是在約會過程中。李奧納多的友人再度發表「他們想要更深入了解對方」的說詞，證明了曾被已故「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）力捧、香奈兒大秀上永遠少不了的維多莉亞，就是李奧納多的現任正牌女友。

而身為時尚界的大牌，維多莉亞當然也和其他名模有所聯繫，其中一位有在追蹤她、也會在她的圖文下方留言回應的正是吉吉哈蒂德，只能說歐美紅人的交友圈，真的範圍也不太大，很容易彼此都是「表兄弟姊妹」。

維多莉亞伽里蒂外表美豔，常出現在精品大秀中。（路透資料照片）
維多莉亞伽里蒂外表美豔，常出現在精品大秀中。（路透資料照片）
維多莉亞伽里有一雙修長美腿，極為搶眼。(取材自Instagram)
維多莉亞伽里有一雙修長美腿，極為搶眼。(取材自Instagram)

時尚 義大利 加州

上一則

「如懿傳」抽周迅鞭子來真的 何泓姍嚇曝：她瞬間飆淚

延伸閱讀

觀影說劇／「花月殺手」情牽37歲女 李奧納多捲背叛

觀影說劇／「花月殺手」情牽37歲女 李奧納多捲背叛
李奧納多闊別4年回到大銀幕 新作聯手名導馬丁史柯西斯

李奧納多闊別4年回到大銀幕 新作聯手名導馬丁史柯西斯
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
紐約時裝周／Michael Kors夢遊卡布里島 李奧納多新女友開場走秀

紐約時裝周／Michael Kors夢遊卡布里島 李奧納多新女友開場走秀

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

2023-09-16 09:00

超人氣

更多 >
曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康