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凱莉珍娜熱戀「甜茶」 手機桌布被發現是超親密合照

編輯蔡欣妤／即時報導
女星凱莉珍娜(左)與演員提摩西夏勒梅(右)兩人最近高調出入公開場合曬恩愛。圖為兩人10日在美網觀賽。(Getty Images)
女星凱莉珍娜(左)與演員提摩西夏勒梅(右)兩人最近高調出入公開場合曬恩愛。圖為兩人10日在美網觀賽。(Getty Images)

有著陰鬱氣質受到許多女性粉絲喜愛的男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）日前被爆出與「最會賺錢星二代」凱莉珍娜（Kylie Jenner）戀愛ing，讓不少女粉絲心碎滿地，直呼兩人不搭。兩人在緋聞曝光後，有眼尖粉絲發現甜茶將車開進凱莉豪宅車道，疑似在家中約會，兩人之後也一起現身美網公開賽、天后碧昂絲（Beyoncé）演唱會，不僅背後擁抱還深情擁吻，畫面曝光後也間接證實了兩人交往。

據媒體報導，凱莉珍娜與甜茶是在今年1月的巴黎時裝周認識，接著在4月爆出戀愛緋聞。雖然兩人從未正面回應交往消息，但凱莉在稍早米蘭時裝周的Prada大秀上，意外在媒體拍照時將自己的手機正面面向鏡頭，他的手機桌布畫面也因此曝了光。畫面中她與甜茶臉貼臉親密合照，凱莉將畫面放到最大，因此畫面中只剩各自半張臉，熱戀中的喜悅溢於言表。

事實上，凱莉珍娜與饒舌歌手男友崔維斯史考特（Travis Scott）分分合合，凱莉分別在2018年、2021年生下大女兒Stormi與小兒子Wolf，在懷第二胎前也驚傳分手。不過她與崔維斯在去年年底正式分手，接著在1月認識甜茶，兩人年紀相仿，似乎也更有話聊。

緋聞 碧昂絲

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