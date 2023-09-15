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新歡送的？泰勒絲領獎丟12萬鑽石 台上急尋

記者陳建嘉／綜合報導
泰勒絲新歡據傳是美國NFL球星特拉維斯凱爾西。(Getty Images)
泰勒絲新歡據傳是美國NFL球星特拉維斯凱爾西。(Getty Images)

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 2023年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮才剛落幕，美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）大豐收，共獲得九項大獎，更從男團超級男孩（NSYNC）五人手中獲獎。沒想到轉瞬間樂極生悲，據傳在典禮中途爆出意外，弄丟鑲在戒指上要價12萬的鑽石，當下立刻尋找，超驚慌表情全寫在臉上。

英媒「每日郵報」指出，泰勒絲在頒獎典禮戴著鑽戒，節目進行一半發現鑽石弄丟，瞬間央請身旁嘉賓一起找鑽石，就連工作人員也拿手電筒，最終一群人才終於尋獲鑽石，鬆了一口氣。

據傳，在與樂團「The 1975」主唱馬修希利（Matty Healy）戀情破局後，泰勒絲已找到新歡，對象是國家美式足球聯盟（NFL）球星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）。報導更指出凱爾西近期出席泰勒絲演唱會，試圖在演唱會上給女方自己的電話號碼，原本泰勒絲並不領情，但最終他仍獲得芳心。最近還傳出兩人在紐約約會，交往傳言甚囂塵上。

面對媒體詢問，雙方都未給出回應，但在凱爾西最新一集Podcast節目中，當被問及近日休息的安排時，神秘表示「我不太記得了，我覺得我沒做什麼」，接著才鬆口「我想我在紐約」。

凱爾西現年33歲，與泰勒絲同年，目前是NFL堪薩斯城酋長隊的隊員，自2013年被選入隊後，曾數次登上歐洲超級盃戰場，並隨隊拿下兩屆冠軍，表現十分亮眼。

特拉維斯凱爾西目前是NFL堪薩斯城酋長隊的隊員，表現十分亮眼。(取材自Insta...
特拉維斯凱爾西目前是NFL堪薩斯城酋長隊的隊員，表現十分亮眼。(取材自Instagram)

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