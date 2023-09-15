高顏值三角戀？布萊德利庫柏和名模、湯姆布萊迪扯不清

伊莉娜沙伊克周旋在影壇、體壇兩大超人氣男神之間。（路透資料照片）

影壇當紅男神布萊德利庫柏（Bradley Cooper），和跟他生了女兒的美艷名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）、前美式足球 傳奇巨星湯姆布萊迪（Tom Brady）被傳陷入「三角戀」，伊莉娜又和湯姆約會，一方面又跟布萊德利帶著女兒到海濱度假，彼此在對方面前只穿著輕薄的泳衣，狀態非常親暱，外界都看不懂伊莉娜這一招到底在玩什麼。「紐約郵報」八卦 版稱有消息來源指出，伊莉娜對於湯姆布萊迪雖然感興趣，但要是提到一起走進結婚禮堂，布萊德利庫柏依然是她心目中的首選。

布萊德利庫柏對於名模舊愛的態度，眾說紛紜。（路透資料照片）

來自俄羅斯 的伊莉娜外表豔麗、身材高䠷，難怪能夠讓影壇與體壇的兩大超人氣男神為她著迷，「紐約郵報」八卦版卻對於這段三角關係，除了標榜「顏值最高」之外，並無法明確的定義，因為連消息人士的說法都有所衝突。有的認為布萊德利庫柏對於湯姆布萊迪大吃飛醋，兩人之間的情場大戰變得更加激烈，也有人覺得布萊德利庫柏其實已經把伊莉娜看成是「家人」，對於她和湯姆的交往只有祝福，並不會太吃味。倒是湯姆布萊迪的態度，讓他與伊莉娜之間的未來，顯得較為曖昧。

湯姆布萊迪被稱對於馬上尋找下一段長期關係不感興趣。（路透資料照片）

湯姆布萊迪才經歷過與另一位超級名模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）的十多年婚姻，被稱「目前絕對還沒有要進入下一段長期關係的打算」，因而跟伊莉娜之間，固然彼此都有好感，他卻沒有很想太認真，更沒有把「結婚」當成彼此未來的選項，也難怪伊莉娜會被傳心裡對布萊德利庫柏還是比較有「修成正果」的期待。