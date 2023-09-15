Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。（圖：Netflix提供）

Netflix 推出「航海王」（ONE PIECE）真人版影集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4天收視時數高達1.4億小時，今日Netflix終於正式宣布續訂第2季，外界期待的後續角色也將一併登場，原作者兼影集共同製作人的尾田榮一郎，也現身Netflix的第二季宣傳影片，不僅感謝觀眾的熱烈支持，更特別繪製一張草帽海賊團的船醫「多尼多尼喬巴」圖片，證實「喬巴」會在續作首度亮相。

「航海王」全球火熱，連帶讓劇中5位主角也在國際間一夕爆紅，由於在尾田榮一郎的原作漫畫中，僅有開頭故事出現在首季，之後仍有大量的改編素材，製作人馬帝艾德爾斯坦（Martin Adelstein）自豪表示「我們希望能拍到12季，有太多素材了」，另一位製作人貝琪克萊門斯（Becky Clements）則提到會拍許多季，「我認為即使我們拍到第6季，也只是用到漫畫的一半篇幅，真的可以無止盡拍下去。」

「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。（圖：Netflix提供）

影集爆紅，今年以「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡 最佳女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），也是系列原作的大粉絲，還指名想演「古蕾娃醫生」，另有網友將她的臉套用進「古蕾娃」角色海報，讓她看了極為開心，還在推特分享該張照片，「嗨，Netflix，網友都這麼說，有個媽媽需要這份工作」。至於潔美是否有望圓夢，能與「喬巴」同台，外界也相當好奇。