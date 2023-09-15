我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

記者陳建嘉／即時報導
「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。（圖：Netflix提供）
「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。（圖：Netflix提供）

Netflix推出「航海王」（ONE PIECE）真人版影集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4天收視時數高達1.4億小時，今日Netflix終於正式宣布續訂第2季，外界期待的後續角色也將一併登場，原作者兼影集共同製作人的尾田榮一郎，也現身Netflix的第二季宣傳影片，不僅感謝觀眾的熱烈支持，更特別繪製一張草帽海賊團的船醫「多尼多尼喬巴」圖片，證實「喬巴」會在續作首度亮相。

「航海王」全球火熱，連帶讓劇中5位主角也在國際間一夕爆紅，由於在尾田榮一郎的原作漫畫中，僅有開頭故事出現在首季，之後仍有大量的改編素材，製作人馬帝艾德爾斯坦（Martin Adelstein）自豪表示「我們希望能拍到12季，有太多素材了」，另一位製作人貝琪克萊門斯（Becky Clements）則提到會拍許多季，「我認為即使我們拍到第6季，也只是用到漫畫的一半篇幅，真的可以無止盡拍下去。」

「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。（圖：Netflix提供）
「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。（圖：Netflix提供）

影集爆紅，今年以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），也是系列原作的大粉絲，還指名想演「古蕾娃醫生」，另有網友將她的臉套用進「古蕾娃」角色海報，讓她看了極為開心，還在推特分享該張照片，「嗨，Netflix，網友都這麼說，有個媽媽需要這份工作」。至於潔美是否有望圓夢，能與「喬巴」同台，外界也相當好奇。

Netflix 媽的多重宇宙 奧斯卡

上一則

蔡依林過43歲生日 親曝生日行程

下一則

高顏值三角戀？布萊德利庫柏和名模、湯姆布萊迪扯不清

延伸閱讀

影集「絕望寫手」女星200萬元購入LA銀湖時尚宅

影集「絕望寫手」女星200萬元購入LA銀湖時尚宅
韓版「想見你」上架Netflix 安孝燮流浪漢造型大輸許光漢

韓版「想見你」上架Netflix 安孝燮流浪漢造型大輸許光漢
Netflix終於破除魔咒 航海王真人版影集佳評如潮

Netflix終於破除魔咒 航海王真人版影集佳評如潮
「航海王」真人版征服84國 收視率都是冠軍

「航海王」真人版征服84國 收視率都是冠軍

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

2023-09-10 13:10
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點