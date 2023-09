Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

「航海王」在84個國家拿下收視第一,締造新高紀錄。(圖:Netflix提供)

Netflix 推出「航海王」(ONE PIECE)真人版影集,在全球引起熱烈迴響,更在全球84個國家得到收視第一,前4天收視時數高達1.4億小時,今日Netflix終於正式宣布續訂第2季,外界期待的後續角色也將一併登場,原作者兼影集共同製作人的尾田榮一郎,也現身Netflix的第二季宣傳影片,不僅感謝觀眾的熱烈支持,更特別繪製一張草帽海賊團的船醫「多尼多尼喬巴」圖片,證實「喬巴」會在續作首度亮相。

「航海王」全球火熱,連帶讓劇中5位主角也在國際間一夕爆紅,由於在尾田榮一郎的原作漫畫中,僅有開頭故事出現在首季,之後仍有大量的改編素材,製作人馬帝艾德爾斯坦(Martin Adelstein)自豪表示「我們希望能拍到12季,有太多素材了」,另一位製作人貝琪克萊門斯(Becky Clements)則提到會拍許多季,「我認為即使我們拍到第6季,也只是用到漫畫的一半篇幅,真的可以無止盡拍下去。」

「航海王」在84個國家拿下收視第一,締造新高紀錄。(圖:Netflix提供)

影集爆紅,今年以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)拿下奧斯卡 最佳女配角的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),也是系列原作的大粉絲,還指名想演「古蕾娃醫生」,另有網友將她的臉套用進「古蕾娃」角色海報,讓她看了極為開心,還在推特分享該張照片,「嗨,Netflix,網友都這麼說,有個媽媽需要這份工作」。至於潔美是否有望圓夢,能與「喬巴」同台,外界也相當好奇。