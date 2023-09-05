「哈利波特」變猛男 粉絲敲碗接演「金鋼狼」

丹尼爾雷德克里夫在「奇蹟締造者」最新一季結尾變成肌肉猛男，引起熱烈話題。（取材自Instagram）

因主演「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影而全球知名的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Jacob Radcliffe），今年34歲，正是轉型成熟戲路的時候。

早先他已被不少漫威 迷列為新任「金鋼狼」的最佳人選，另一個熱門的競爭者是「金牌特務」（Kingsman）系列的泰隆艾格頓（Taron Egerton），兩人都比休傑克曼（Hugh Jackman）更符合漫畫原著中金鋼狼並不高大、偏向「地虎型」身材的描述，只是金鋼狼在大眾印象中需要是肌肉 猛男，這兩位都沒有休傑克曼的肌肉那麼壯碩。

泰隆艾格頓也是不少漫威迷認定、適合接演金鋼狼的人選。（路透資料照片）

直到近日，丹尼爾雷德克里夫主演的影集「奇蹟締造者」（Miracle Workers）最新一季結尾，赫然有他只著內褲、露出結實胸肌與腹肌的畫面，大家從小看他看到大，突然之間他就已經從可愛的小男生變成肌肉猛男，引起熱烈討論，漫威迷因此更覺得，他就是目前最好的新一代金鋼狼人選，頻頻敲碗漫威的高層，一定要讓大家的願望實現。

雖然休傑克曼還會再在「死侍3」（Deadpool 3）再扮金鋼狼，不代表他會繼續飾演這個角色下去，新人換舊人是必然的發展，丹尼爾能否在強大的民意下順利成為下一任金鋼狼？不妨拭目以待。