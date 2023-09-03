艾德斯坦伯格談瑪丹娜永不退休：與世隔離 不願摘下流行女皇后冕

瑪丹娜不光是流行歌手，已成為文化及音樂偶像。（美聯社）

流行樂「女皇」瑪丹娜 （Madonna）現已65歲，最近還碰到瀕死事件，何以仍不願退休 ？她的摯友兼MV導演艾德斯坦伯格(Ed Steinberg)近日透露，這是因為瑪丹娜始終奮力想保住自己女皇的后冕，但他害怕瑪丹娜成名數十年，目前日子過得「與世隔絕」；另女皇一生經過兩次婚姻失敗，絕不會再婚。

每日郵報(Daily Mail)2日報導，瑪丹娜目前正與艾德斯坦伯格重排她的「慶祝之旅」(The Celebration Tour)日期；8月16日年滿65歲的她最近感染細菌，差點兒掛掉。

1982年導演瑪丹娜MV處女作「Everybody」的艾德斯坦伯格盛讚女皇的工作紀律，人格可謂「A + +」的好，只是他很害怕瑪丹娜成名數十載，目前生活只怕過得孤家寡人。

艾德斯坦伯格談到瑪丹娜的愛情生活，表示相信她「不需要男人或女人才讓自己完整」；瑪丹娜與男星席恩潘(Sean Penn)、導演蓋瑞奇(Guy Ritchie)有過兩次婚姻，都離婚收場。

今年6月，瑪丹娜因「嚴重細菌感染」住進加護病房好幾天。

艾德斯坦伯格說，「她老了，有兩個孩子，仍在巡迴演唱，真是驚人。瑪丹娜像肩負使命，使命要她每天24小時都不得休息」、「她在相形年輕時就不顧一切要達成目的」。

艾德斯坦伯格把瑪丹娜比成載貨火車，一切計算精密，列車沿鐵路衝下去，不會有什麼東西擋住她。打一開始起，不論管理還是錄唱片，瑪丹娜都商業感敏銳，簽下最優人才，調整自己與人合作。現在的她不光是流行歌手，已成為文化及音樂偶像，向年輕女性展現如何自由地穿、舉止性感、合群又錢財滾滾，總之就是精明透頂。