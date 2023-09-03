泰勒絲再創神話 演唱會電影預售賣贏蜘蛛人

泰勒絲的巡迴演唱會是樂迷想搶都搶不到票的盛事。（Getty Images）

正當全美戲院廠商擔憂秋季大片一一因演員、編劇兩工會雙罷工 而延檔，恐將陷入票房低潮，當紅樂壇公主泰勒絲（Taylor Swift）馬上出面救援，她在美國造成轟動話題的「The Eras Tour」（我的時代巡迴演唱會），儘管據估計已有6億美元票房，但仍有不少樂迷沒能搶到門票，因此演唱會電影將推出的消息傳出後，大家都上網搶訂，光是在美國最大的連鎖影城AMC，首賣24小時的預售成績就高達2600萬美元，超過之前紀錄保持者「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）的1690萬美元。