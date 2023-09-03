布蘭妮又脫了 光天化日下「上空」騎馬 家人也管不動

愛脱上癮的布蘭妮，光天化日下赤裸上身騎馬。（取材自Instagram）

才宣告要脫離1年2個月婚姻的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），看似沒有受到婚變影響，繼續做她最愛的事情—裸露。她在社群網站 上發布騎馬的畫面，只見剛開始她還穿著清涼的上衣，後來乾脆又脫掉、在光天化日之下赤裸上身騎馬。從她前年開始取得生活自主權之後，就迷戀上靠著脫衣解放來宣告自己無拘無束，就算因此讓兩個青春期的兒子感到很尷尬，她也完全不願收斂，認為對自己的身體有絕對主控權。

因而她和丈夫山姆（Sam Asghari）決定要分道揚鑣、準備回歸單身生活，她又拍了新的裸體影像，有在注意她的人都不感到意外。但根據歐美八卦 刊物報導，布蘭妮的家人包括母親與妹妹，都試圖在此時伸出援手、想幫助她走出婚變的傷害，然而她堅信家人們只會拿她當搖錢樹、接著就想控制她，打定主意不接受他們的任何幫忙，對他們毫無信任感。