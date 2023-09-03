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強尼戴普爺孫戀一場空？「星期三」求饒：放過我們

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普最新緋聞戀情讓外界詫異。（歐新社資料照片）
強尼戴普最新緋聞戀情讓外界詫異。（歐新社資料照片）

60歲的強尼戴普（Johnny Depp）感情生活不寂寞，竟然還和當紅的「星期三」珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）大談相隔40歲的「爺孫戀」？這對讓人很難聯想在一起的組合，在八卦留言板上被傳交往，儘管令人跌破眼鏡，還是有網友討論熱烈，尤其兩人都是鬼才名導提姆波頓的愛將，似乎愈看愈顯得合理，強尼戴普也被傳和珍娜奧特嘉在「陰間大法師2」（Beetlejuice 2）裡有機會合作。

20歲的珍娜奧特嘉由於主演「阿達一族」（The Addams Family）衍生影集「星期三」（Wednesday），而受到觀眾歡迎，她的年紀甚至比強尼的女兒莉莉羅絲（Lily-Rose  Depp）還小，彼此之間頗有一些差距。對於這樁引人關注的新緋聞，身為當事人之一的珍娜，直接在社群網站上打槍，寫道：「這真是太荒謬了，我根本連當笑話都笑不出來。我這輩子從來沒有見過強尼戴普或是跟他共事過，拜託停止散佈這種謊言，放過我們吧。」

強尼戴普盛傳要加入「陰間大法師2」，而首集的主角之一、他的舊愛薇諾娜德（Winona Ryder）確定回歸，珍娜則扮演薇諾娜的女兒，如果從角色關係來看，強尼年紀愈大，交往對象反而從「媽媽」變成「女兒」，行情不減反增，但他參與該片的傳言已經被否認，現在珍娜奧特嘉也直接粉碎傳聞，這樁烏龍「爺孫戀」應會提早落幕。

珍娜奧特嘉由於主演影集「星期三」而走紅。（歐新社資料照片）
珍娜奧特嘉由於主演影集「星期三」而走紅。（歐新社資料照片）

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