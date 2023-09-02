「孩子有奢華DNA」 凱文前妻要求撫養費加碼

凱文柯斯納（左二）和克莉絲汀邦加納（右二）鬧離婚，女方稱小孩過慣奢華生活，要求加撫養費。（路透資料照片）

明星夫妻打離婚戰，各種叫罵、對陣刷新三觀，凱文柯斯納（Kevin Costner）訴請離婚的妻子克莉絲汀邦加納（Christine Baumgathner），竟大言不慚說：「他應該給孩子們更多的撫養費，因為過奢華生 活已經在他們的DNA 裡了！」

凱文科斯納代表作包括「與狼共舞」、「水世界」等多部經典電影，小他19歲的設計師妻子今年5月初向法院訴請離婚，長達18年的婚姻生變，還一度傳出邦加納不要贍養費。

「紐約郵報」報導，克莉絲汀邦加納要求凱文柯斯納每個月給小孩的養育費加碼到20萬美元，給分別是16歲、14歲與13歲的小孩，目前凱文付的養育費約為每個月13萬美元。

克莉絲汀邦加納堅持她的小孩們應該要出入搭乘私人飛機，也應該要住在和原先與凱文同住時差不多同等級的豪宅，就算現在他們是跟她住在一起，而她賺錢的本事遠不如即將成為前夫的超級巨星凱文，但她不否認，如果孩子們得到父母離異前一樣奢華的生活，她也有好日子過，然而她還是覺得這是「為了小孩們過得開心」，而不是死要錢。

凱文則反嗆，孩子想要的享受，等他們跟爸爸團聚時自然享受得到。