我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

「沙丘2」被罷工拖累 延檔至明年3月

娛樂新聞組／綜合報導
提摩西夏勒梅主演的「沙丘：第二部」延期至明年3月上映。（取材自IMDb）
提摩西夏勒梅主演的「沙丘：第二部」延期至明年3月上映。（取材自IMDb）

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、辛蒂亞（Zendaya）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、喬許布洛林（Josh Brolin）、哈維爾巴登（Javier Bardem）主演科幻史詩「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）是今年下半年的重點大片，原本預定11月8日上映，卻受到演員工會罷工影響，華納兄弟影業發言人對外證實，電影延期至明年3月15日上映。

外媒報導指出，相較於其他好萊塢電影，眾星雲集的「沙丘：第二部」更仰賴演員宣傳，如果電影11月上映，現今應當就要展開宣傳行程，倘若演員無法參與，無疑是一大打擊。

華納兄弟影業先前已表態辛蒂亞主演，原本9月上映的運動情慾電影「挑戰者」(Challengers)延期至明年4月，如今辛蒂亞主演另一電影也延期，華納兄弟影業的連番大動作，讓人好奇其他電影公司是否會跟上。

IMAX戲院自從給克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導「奧本海默」（Oppenheimer）獨家放映IMAX獲得巨大利益之後，如今也給同樣運用IMAX攝影機拍攝「沙丘：第二部」做了獨家放映的保證，「沙丘：第二部」預計有很長的IMAX放映時間，長達5至6周，如今退出檔期，會由迪士尼的另一部漫威大片「驚奇隊長2」（The Marvels）在IMAX影院能夠有數周的放映。

路透報導，繼美國編劇工會（WGA）5月發動罷工後，美國演員工會（SAG-AFTRA）從7月14日起也跟進抗議，釀成63年來好萊塢最大規模罷工潮，造成多部電影拍攝停擺。

今年夏天雖有「芭比」(Barbie)與「奧本海默」創下票房紀錄，但整體而言，今年的觀影人數仍低於疫情前水準。

辛蒂亞主演、原本9月上映的「挑戰者」延期至明年4月。（取材自Instagram）
辛蒂亞主演、原本9月上映的「挑戰者」延期至明年4月。（取材自Instagram）

罷工 奧本海默 好萊塢

上一則

梁朝偉駁私生子傳聞 發聲明「與劉嘉玲婚姻安好」

下一則

張學友演唱會票價太貴？網怒：1980人民幣坐「山頂」

延伸閱讀

影藝之都／毛小孩搞笑吐槽 狗主必看電影

影藝之都／毛小孩搞笑吐槽 狗主必看電影
鬆餅不幫客人放奶油被解雇？法國迪士尼員工：罷工害的

鬆餅不幫客人放奶油被解雇？法國迪士尼員工：罷工害的
好萊塢演員罷工邁向40天 DC男星力挺 坦言不知何時落幕

好萊塢演員罷工邁向40天 DC男星力挺 坦言不知何時落幕
薪資談判失敗 紐西蘭高級醫師將舉行歷來首次罷工

薪資談判失敗 紐西蘭高級醫師將舉行歷來首次罷工

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46
海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。(取材自微博)

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

2023-08-22 23:58
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷