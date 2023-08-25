「沙丘2」被罷工拖累 延檔至明年3月

提摩西夏勒梅主演的「沙丘：第二部」延期至明年3月上映。（取材自IMDb）

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、辛蒂亞（Zendaya）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、喬許布洛林（Josh Brolin）、哈維爾巴登（Javier Bardem）主演科幻史詩「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）是今年下半年的重點大片，原本預定11月8日上映，卻受到演員工會罷工 影響，華納兄弟影業發言人對外證實，電影延期至明年3月15日上映。

外媒報導指出，相較於其他好萊塢 電影，眾星雲集的「沙丘：第二部」更仰賴演員宣傳，如果電影11月上映，現今應當就要展開宣傳行程，倘若演員無法參與，無疑是一大打擊。

華納兄弟影業先前已表態辛蒂亞主演，原本9月上映的運動情慾電影「挑戰者」(Challengers)延期至明年4月，如今辛蒂亞主演另一電影也延期，華納兄弟影業的連番大動作，讓人好奇其他電影公司是否會跟上。

IMAX戲院自從給克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導「奧本海默 」（Oppenheimer）獨家放映IMAX獲得巨大利益之後，如今也給同樣運用IMAX攝影機拍攝「沙丘：第二部」做了獨家放映的保證，「沙丘：第二部」預計有很長的IMAX放映時間，長達5至6周，如今退出檔期，會由迪士尼的另一部漫威大片「驚奇隊長2」（The Marvels）在IMAX影院能夠有數周的放映。

路透報導，繼美國編劇工會（WGA）5月發動罷工後，美國演員工會（SAG-AFTRA）從7月14日起也跟進抗議，釀成63年來好萊塢最大規模罷工潮，造成多部電影拍攝停擺。

今年夏天雖有「芭比」(Barbie)與「奧本海默」創下票房紀錄，但整體而言，今年的觀影人數仍低於疫情前水準。