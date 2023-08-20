莎莉賽隆不諱言老了 蜜雪兒菲佛曬素顏照 被讚老得優雅

48歲莎莉賽隆被懷疑整形，表示自己不過就是年紀大了。（路透資料照片）

時間對任何人都很公平，就算曾以美貌受到觀眾崇拜的銀幕女神，也無法阻止歲月的腳步，有人會透過整形抓住青春尾巴，但奧斯卡 影后莎莉賽隆（Charlize Theron），算滿能接受這種變化。她坦言：「外界有人一副『她到底對自己的臉做了什麼？』的懷疑，我的態度是，喂，我只不過就是老了，這不代表我把自己整壞了。」

48歲的莎莉表示，27歲時主演「女魔頭」（Monster），幾乎一下子就減掉10幾公斤，可是4年前為了「厭世媽咪日記」（Tully）而增胖，殺青後卻怎麼也減不下來，急得打電話給醫師：「糟了，我快死了，我怎麼都沒有辦法減掉那些體重？」醫師回答：「妳已經過了40歲，身體代謝就是沒辦法像過去一樣。」她接受事實，決定以後再也不會為了拍戲任意增胖或變瘦，以免難回復原本的樣貌。

1990年代女神蜜雪兒 菲佛（Michelle Pfeiffer），現在65歲，不可能還像30多年前豔光四射，曾經表示如果有必要，也不排除在臉上動一些小手術。近年來拍戲對她像玩票，主要在開發自己的香水品牌，一面也經營社群網站 ，近日追蹤人數突破300萬，她特地發布素顏照，沒有要避諱老去的事實，網友也讚她老得很優雅。