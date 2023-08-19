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去世14年… 麥可傑克森涉性侵案重審

編譯俞仲慈／綜合19日電
流行樂天王麥克傑克森雖已於2009年去世，但生前涉及的兒童性侵案尚未結束。(美聯社)
流行樂天王麥克傑克森雖已於2009年去世，但生前涉及的兒童性侵案尚未結束。(美聯社)

流行樂天王麥克傑克森(Michael Jackson)雖已於2009年去世，但生前涉及的兒童性侵案尚未結束，加州上訴法院18日裁定，聲稱童年時遭傑克森性侵的兩名被害人可對傑克森名下兩家公司及其員工提告，因此兩案在上訴法院合併後，將退回地方法院重審。

根據報導，40歲的羅布森(Wade Robson)和45歲的薩夫查克(James Safechuck)指控在童年時期，遭到傑克森長期性侵，而且傑克森生前擁有的兩家公司MJJ Productions Inc.和MJJ Ventures Inc.員工扮演「傑克森性侵罪行的同謀者、合作者、協助者等諸多分身」，因此控告兩家公司員工對被害人負有「注意義務」，卻未能採取措施，防止性侵罪行。

聲稱童年時遭麥可傑克森性侵的40歲男子羅布森。(美聯社)
聲稱童年時遭麥可傑克森性侵的40歲男子羅布森。(美聯社)

指控麥可傑克森性侵的45歲咱子薩夫查克。(美聯社)
指控麥可傑克森性侵的45歲咱子薩夫查克。(美聯社)

兩家公司目前已由傑克森遺產委員會接手管理，被告律師史坦薩皮爾(Jonathan Steinsapir)否認性侵指控並強調：「我們完全相信傑克森是無辜，所有指控皆違反可靠事實和獨立證據，在傑克森死後數年才提告，純粹是出於金錢動機。」

被害人薩夫查克在2019年HBO紀錄片「遠離夢幻島」(Leaving Neverland)公開表示：「人人爭相目睹傑克森或爭相與其相伴，偉大程度超越生命，接著就被他看上。」指控傑克森刻意和被害人家屬培養感情，取得信任後，便對被害人上下其手。

影音來源：HBO

據了解，羅布森和薩夫查克分別於2013年和2014年，對兩家公司提告，但因為超過訴訟時效，2017年被法院駁回；如今加州新法已為兒童性侵被害人延長訴訟期限，因此兩人在2020年重新提告，但是洛杉磯郡高等法院裁定兩家公司及其員工並無法律義務保護被害人免受性侵，再次駁回。

不過加州第二上訴法院法官威利(John Shepard Wiley Jr.)表示，雖然被告公司員工是遵照傑克森指示辦事，仍應對兩位被害人負有關注義務，並強調：「即使是傑克森的掌中木偶，一舉一動任憑他操控，但被告員工仍可採取有效措施，降低傷害。」因此裁定不能因為該公司是傑克森所有，員工即可免除保護兒童的積極義務。

性侵 加州 洛杉磯

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