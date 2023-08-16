我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

瑞秋賽格勒版「白雪公主」 嗆王子是變態、跟蹤狂

記者蘇詠智／綜合報導
瑞秋賽格勒言論惹惱經典卡通影迷。（路透資料照片）
瑞秋賽格勒言論惹惱經典卡通影迷。（路透資料照片）

迪士尼重拍經典卡通的真人版「白雪公主」（Snow White and the Seven Dwarfs），還未上映已經引起一堆爭議，尤其女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler）雖然擁有金球獎影后的榮銜，一來屬拉丁裔、沒有原作中白如雪的膚色，早有不少網友覺得她資格不符，而她又愛強調新版有多麽符合新時代的「覺醒」、「進步」觀點，一直嫌棄動畫版的內容，讓經典卡通的粉絲愈來愈無法忍受。

瑞秋最具爭議的言論包括批評舊版卡通：「原版是1937年就上映，而且十分的明顯。」暗指內容陳舊、早就不合21世紀的觀點，她甚至如此形容：「有很大的焦點放在她的愛情故事，而且是和一位根本是變態跟蹤她的男人…真的很詭異，所以我們這次不這麼做了。」她坦言：「所有人都會對這部片的樣子有自己的假設，但它真的不是一個愛情故事，因此真的非常非常好。雖然我們有不一樣的呈現，可是因為裡面有個男演員，所以我猜大家還是會以為這是個愛情故事。」

網友反嗆：「一個虛構的奇幻愛情童話並沒有什麼不對。」更有人質疑：「當你的領銜主演稱故事的男主角是變態跟蹤者，為什麼還需要拍真人版的『白雪公主』？」在Ｘ上面有人如此寫道：「『白雪公主』就是一個愛情故事，但像是迪士尼現在拍的所有片子一樣，新版一定要『覺醒』、『進步』。」

據知真人版的「白雪公主」，由安德魯伯納普（Andrew Burnap）所扮演的男主角，不是白馬王子，而是個類似羅賓漢的新創人物，片中也沒有白馬王子這角色，至於白雪公主將不會整天夢想有王子來跟她配對，最大的希望是繼承父親的王位、當個英明的領袖。

白馬王子被「白雪公主」真人版女主角形容成變態跟蹤狂。（取材自imdb）
白馬王子被「白雪公主」真人版女主角形容成變態跟蹤狂。（取材自imdb）

迪士尼 金球獎 羅賓漢

上一則

「最正奶奶」韓湘琴 睽違13年再開畫展

下一則

汪小菲被爆新歡是富家千金 兩人合照曝光

延伸閱讀

「白雪公主」又發狂言：白馬王子根本是變態跟蹤狂

「白雪公主」又發狂言：白馬王子根本是變態跟蹤狂
氣球版瓶中信 一飛跨州900哩 小女孩寫的

氣球版瓶中信 一飛跨州900哩 小女孩寫的
政治正確？迪士尼白雪公主真人版挨批洗腦工具

政治正確？迪士尼白雪公主真人版挨批洗腦工具
「白雪公主」又成箭靶 保守派轟：灌輸女孩仇視男性

「白雪公主」又成箭靶 保守派轟：灌輸女孩仇視男性

熱門新聞

Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現