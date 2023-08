瑞秋賽格勒版「白雪公主」 嗆王子是變態、跟蹤狂

瑞秋賽格勒言論惹惱經典卡通影迷。(路透資料照片)

迪士尼 重拍經典卡通的真人版「白雪公主」(Snow White and the Seven Dwarfs),還未上映已經引起一堆爭議,尤其女主角瑞秋賽格勒(Rachel Zegler)雖然擁有金球獎 影后的榮銜,一來屬拉丁裔、沒有原作中白如雪的膚色,早有不少網友覺得她資格不符,而她又愛強調新版有多麽符合新時代的「覺醒」、「進步」觀點,一直嫌棄動畫版的內容,讓經典卡通的粉絲愈來愈無法忍受。

瑞秋最具爭議的言論包括批評舊版卡通:「原版是1937年就上映,而且十分的明顯。」暗指內容陳舊、早就不合21世紀的觀點,她甚至如此形容:「有很大的焦點放在她的愛情故事,而且是和一位根本是變態跟蹤她的男人…真的很詭異,所以我們這次不這麼做了。」她坦言:「所有人都會對這部片的樣子有自己的假設,但它真的不是一個愛情故事,因此真的非常非常好。雖然我們有不一樣的呈現,可是因為裡面有個男演員,所以我猜大家還是會以為這是個愛情故事。」

網友反嗆:「一個虛構的奇幻愛情童話並沒有什麼不對。」更有人質疑:「當你的領銜主演稱故事的男主角是變態跟蹤者,為什麼還需要拍真人版的『白雪公主』?」在X上面有人如此寫道:「『白雪公主』就是一個愛情故事,但像是迪士尼現在拍的所有片子一樣,新版一定要『覺醒』、『進步』。」