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吻到旁若無人、毫不擔心曝光 影帝與視后戀情大公開

記者蘇詠智／綜合報導
奧斯卡影帝雷米馬利克又有新戀情。（路透資料照片）
奧斯卡影帝雷米馬利克又有新戀情。（路透資料照片）

受到矚目的知名紅星，面對感情往往不願意太高調，會刻意隱瞞外界耳目，等到開花結果或是分手後才承認。過去對於隱私也算低調的「波希米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)，和片中扮演他未婚妻與生命中最重要女性的露西波英頓(Lucy Boynton)，曾在頒獎典禮上、當著全球觀眾面前展現彼此的濃情蜜意，近日傳出兩人將近5年的戀情畫下句點，雷米身邊疑似已有新歡，且此人正是曾以Netflix招牌大戲「王冠」(The Crown)登上金球獎視后寶座的艾瑪柯林(Emma Corrin)。

艾瑪柯林因在「王冠」中扮演年輕時期的黛安娜而成名。（取材自IMDb）
艾瑪柯林因在「王冠」中扮演年輕時期的黛安娜而成名。（取材自IMDb）

根據英國「每日郵報」報導，雷米馬利克與艾瑪柯林在靠近北海邊的小鎮上海鮮餐廳內，邊欣賞美景邊享受美食，竟旁若無人的激吻起來，絲毫不在意是否被撞見，完全壓抑不住心中的愛火。其實兩人早先也曾一起觀賞「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀在倫敦海德公園的演唱會，那時已經讓敏感的媒體記者懷疑他們的關係，但雷米被拍到先和不知名的金髮女子手牽手走出飯店、到海德公園的演唱會現場，然後才被拍到和艾瑪臉貼得很近交談，各方一時弄不清到底哪個才是他的新對象，現在似乎就是艾瑪。

雷米馬利克在「波希米亞狂想曲」把「皇后」合唱團(Queen)主唱佛萊迪(Freddie Mercury)從交往女友到發現自己同志性向的心路歷程演得細膩，曾被懷疑是否本人也如此。而在「王冠」裡端莊典雅的艾瑪，曾早就宣布自己是「非二元性向」──並不被侷限在男性或女性，對於伴侶的選擇自然也有很多的空間，兩人擦出愛的火花，也著實讓外界有些詫異。

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