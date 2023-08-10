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辛妮告別式 樂迷唱「Nothing Compares 2 U」相送

記者陳建嘉／綜合報導
辛妮歐康諾於7月底離世，享年56歲。（路透資料照片）
辛妮歐康諾於7月底離世，享年56歲。（路透資料照片）

搖滾天后辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）因為曾翻唱「王子」（Prince）的「Nothing Compares 2 U」走紅全世界，她上個月底離世，死因不公開，辛妮的告別式於本月8日回到她的家鄉舉辦，雖然規模較小，不過全球仍湧入上千歌迷到教堂門外送辛妮最後一程，因為現場太多人，當地政府還一度封街。

根據美聯社報導指出，眾多歌迷前來悼念辛妮，而當辛妮的靈車經過時，樂迷們更上前將花投擲在車上，並一起高唱她的代表歌曲「Nothing Compares 2 U」，與偶像做最後告別，當場更有不少人相擁落淚。辛妮在樂壇名聲顯赫，不少名人好友皆有出席，包括愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）、U2樂團主唱波諾（Bono）皆有到場。

辛妮已於2018年改信伊斯蘭教，告別式的致詞者則請來愛爾蘭的遜尼派伊斯蘭領導者奧馬爾卡德里，奧馬爾悼念辛妮時，表示她遭受「超過她應有的苦難與逆境」，但她依舊抱持著堅定不移的信念，努力克服許多挫折。同時，辛妮的紀念碑在愛爾蘭都柏林南部的小鎮「布雷」揭幕，據悉，辛妮曾在這座小鎮生活了15年，這裡也成為了她的長眠之地。

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