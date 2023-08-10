泰勒絲MTV8項提名 BLACKPINK入圍4項受矚

泰勒絲近期忙於巡演，同時也是本屆MTV音樂錄影帶大獎入圍大贏家。（Getty Images）

2023年MTV音樂錄影帶大獎公布入圍 名單，正在舉行全球巡迴演唱會的流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）一口氣獲提名「年度歌手」、「年度音樂錄影帶」等8項大獎，成為最大贏家，南韓天團BLACKPINK 先前才剛慶祝出道7周年，又順利入圍「最佳K-POP歌手」等4獎，極受國際注目。

泰勒絲人氣超旺，目前展開一連串巡演，在全球引發轟動，就連臉書 創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）也在臉書貼出自己前往演唱會途中的照片，不僅臉上畫了致敬泰勒絲的妝容，手上還戴著泰勒絲演唱會的專屬手環，由於泰勒絲的演唱會為世界各國帶來極佳的觀光效益，就連加拿大都在她的演唱會推文底下喊話，希望她不要漏了加拿大粉絲，如今再傳入圍捷報，許多粉絲都期待她這次是否能出席盛會，並在典禮上表演。

BLACKPINK成軍以來，一直是所屬經紀公司YG娛樂的金雞母，但今年傳出4位女成員不打算與YG續約，可能會各自單飛，不過4女在成軍7周年紀念日當天一起發文，並秀出各自的私藏照，YG娛樂更在各大社群發布「BLACKPINK 7周年快樂」海報，還用象徵BLACKPINK的粉紅色，Jisoo則在官方網站感動表示「因為是8月8日出道，所以很期待8周年會有多珍貴，到時候我們再一起開心的慶祝吧」，讓外界認為極有可能再度續約。