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只差2歲…神力女超人38歲續打怪 超人40歲被嫌老？

記者蘇詠智╱綜合報導
蓋兒加朵宣告要再扮「神力女超人」，激起部分觀眾的怒火。(路透資料照片)
蓋兒加朵宣告要再扮「神力女超人」，激起部分觀眾的怒火。(路透資料照片)

DC英雄片「超人」(Superman)要由亨利卡維爾(Henry Cavill)換成年輕一些的大衛柯倫斯韋(David Corenswet)，而「神力女超人」(Wonder Woman)蓋兒加朵(Gal Gadot)透露自己還會再拍第三集，卻點燃了不少影迷的怒火，砲轟要換人就把演員全換掉，不要半調子，尤其是蓋兒今年38歲、比亨利只小2歲，如果亨利被認為「太老」，她也沒有年輕到哪。

雖然亨利卡維爾至今在DC漫畫片中只有一部獨挑大梁的「超人：鋼鐵英雄」(Man of Steel)，其他都是在英雄合體的影片中亮相，但他的影迷非常死忠，在整個「超人重新選角」事件中，強烈表達不滿，後來勉強說服自己，DC英雄演員要全面更新，不是只有亨利走人，才能夠忍住怒氣。

哪知道蓋兒加朵自曝還會留下來，亨利的影迷終於忍不住了，在社群網站上狠批為何蓋兒能被留下來，嫌她不是個演技夠出色的好演員，為什麼不換成更足以說服觀眾的人選？

有人提出「年齡」這個論點：「亨利卡維爾40歲，蓋兒加朵38歲，飾演青年蝙蝠俠的羅伯派汀森(Robert Pattinson)37歲，片商想要一個年輕點的超人，但留下蓋兒加朵，然後羅伯派汀森演的還是菜鳥版蝙蝠俠，到底能不能合理一些？」

另一位網友寫道：「我很高興蓋兒加朵要回來演神力女超人，但如果亨利卡維爾回來演超人那就更好了，他才比蓋兒大兩歲，年紀這件事絕對不是藉口。」

面對影迷的不滿，外界也更好奇片商讓DC英雄演員大換血，獨留蓋兒加朵，到底葫蘆裡賣啥藥，恐怕只能繼續看下去了。

亨利卡維爾再演「超人」被嫌老，粉絲不能接受。(取材自Instagram)
亨利卡維爾再演「超人」被嫌老，粉絲不能接受。(取材自Instagram)

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