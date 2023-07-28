「全面入侵」第二季 揭外星生物真相

「全面入侵」第二季陷入全球大規模戰爭。（圖：Apple TV+提供）

全球災難性事件、無法解釋的外星目擊事件頻傳，「X戰警」（X-Men）系列製片、編劇賽門金柏格（Simon Kinberg）再度領軍，回歸拍攝末日科幻影集「全面入侵」（Invasion），並與「堡壘」（Citadel）大衛惠爾（David Weil）將共同擔任製作人。近日釋出全新預告，外星生物與人類的戰爭已全面升級，外星生物四處流竄，威脅更加強大。

製作人賽門金柏格表示：「我非常興奮地宣布『全面入侵』將回歸第二季，這將會是更龐大、更刺激的一季。故事從一開始就讓觀眾陷入一場全球性的大規模戰爭之中。影集的核心主題是關於人類精神的力量，以及在面對極大障礙時，情感的連結使我們團結一致。」

儘管賽門金柏格是資深科幻粉，也因製作「全面入侵」而投入許多外星人相關研究，他仍對有關外星人的報導感到驚訝，直言：「這部影集讓人覺得這樣的情況隨時可能發生。」「全面入侵」第二季的故事也將延續這種不安全感，帶領觀眾進入充滿挑戰的世界，令人發人省思的議題不只是外星人，而是人類複雜的情感，如此極端情況下，面臨未知的恐懼，人們會如何呈現最真實的自我。

「全面入侵」第一季重要角色將回歸演出，包括「驚天營救」（Extraction）格什菲法拉哈尼（Golshifteh Farahani）、「死侍2」（Deadpool 2）日本 演員忽那汐里。第二季也將迎接更多新角色，包括安維爾喬卡亞（Enver Gjokaj）、內德拉瑪麗泰勒（Nedra Marie Taylor）以及墨西哥 女星奈安諾溫德（Naian González Norvind）。