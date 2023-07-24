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席琳娜31歲生日大禮：比泰勒絲更有錢

記者蘇詠智／綜合報導
席琳娜歡度31歲生日，名人身家預估網站將她的財富估計上調到8億美元。（取材自Instagram）
席琳娜歡度31歲生日，名人身家預估網站將她的財富估計上調到8億美元。（取材自Instagram）

昔日迪士尼頻道當家偶像之一的席琳娜（Selena Gomez），歷經身體重病、接受友人捐腎但彼此姐妹情陷入低點等衝擊，與小賈斯汀（Justin Bieber）糾纏多年最終分手的戀情也讓人印象深刻，目前她除了會出專輯也還有拍戲之外，人盡皆知的是她和樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）交情極佳，是泰勒絲身旁的明星親衛隊成員之一。席琳娜日前歡度31歲生日，卻接到了不一樣的大禮：名人身家預估網站將她的財富估計上調到8億美元，比泰勒絲的6億美元還高，讓她離成為10億美元富豪更近一步。

席琳娜過往主要收入來源除了演出酬勞外，就是唱片和戲劇的分紅，照說雖比一般人要富裕很多，卻還無法打進頂級有錢名人的行列，但疫情三年來，情況大不同，她參與了彩妝品牌Rare Beauty的誕生，也占有大股份，Rare Beauty儘管只在Sephora獨家販售，卻締造很亮眼的銷售成績，讓席琳娜的身家大有成長，一下子衝上8億美元。

在演藝圈，過往已經有蕾哈娜（Rihanna）、凱莉詹納Kylie Jenner等靠著賣彩妝成為收入超有錢富豪，前者的身家據估計更高達17億美元，席琳娜見賢思齊，也成果豐碩，應會帶動更多的女星投入這項事業。

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