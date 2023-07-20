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奧本海默首波評分力壓芭比 諾蘭歷年作品只輸「黑暗騎士」

編譯梁采蘩／即時報導
墨菲透露，為了讓自己更像奧本海默，他在開拍前5個月就執行嚴格瘦身。飾演片中妻子的艾蜜莉布朗受訪時表示，「他從沒跟我們吃過晚餐，晚上只吃一顆杏仁或一小片蘋果」。（路透）
墨菲透露，為了讓自己更像奧本海默，他在開拍前5個月就執行嚴格瘦身。飾演片中妻子的艾蜜莉布朗受訪時表示，「他從沒跟我們吃過晚餐，晚上只吃一顆杏仁或一小片蘋果」。（路透）

知名導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）新片「奧本海默」（Oppenheimer）首波影評出爐，在評分網站爛番茄（Rotten Tomatoes）目前100多篇評論中，獲得92%的高分，是諾蘭作品中歷來第二高，僅次於2008年上映的「黑暗騎士」（94%）。

隨著評論篇數增加，「奧本海默」獲得的爛番茄指數勢必還會變動。諾蘭歷年作品在爛番茄網站評分如下：天能（Tenet）69%；敦克爾克（Dunkirk）92%；星際效應（Interstella）73%；黑暗騎士：黎明昇起（The Dark Knight Rises）87%；全面啟動（Inception）87%；蝙蝠俠：開戰時刻（Batman Begins）84%。

相較之下，與「奧本海默」同檔上映的「Barbie芭比」獲得89%。

諾蘭「御用配角」席尼墨菲（Cillian Murphy）首次挑大樑主演原子彈之父，表現幾乎獲得一致讚揚。洛杉磯時報評論寫道，墨菲飾演的奧本海默「極度內斂，又極富張力」，影片呈現「美國不可磨滅的黑暗在西部土地萌芽」的景象。紐約時報將該片列為「影評之選」。

墨菲之前跑宣傳時說，為了讓自己更像奧本海默，他在開拍前5個月就執行嚴格瘦身。飾演片中妻子的艾蜜莉布朗受訪時表示，「他從沒跟我們吃過晚餐，晚上只吃一顆杏仁或一小片蘋果」。墨菲則不願透露究竟瘦了幾公斤，表示「不建議這種極限節食」，也否認自己是方法派演員。

華盛頓郵報稱讚墨菲的體態，「似乎變得更加骨骼分明、虛無縹緲，就像個幽靈。他的主要特徵是玻璃般的藍眼、無處不在的香煙和貓咪般的咕嚕聲」。

現實中的奧本海默有重度菸癮，香菸與菸斗不離身。墨菲對此也說，他從拍影集「浴血黑幫」到「奧本海默」抽了太多假香菸，透露「下一個角色絕不要是菸槍，這對你一定不好，即使是草本香菸現在也有警告標語了」。

克里斯多福諾蘭新片「奧本海默」首波影評出爐，在評分網站爛番茄目前100多篇評論中...
克里斯多福諾蘭新片「奧本海默」首波影評出爐，在評分網站爛番茄目前100多篇評論中，獲得92%的高分；同檔上映的「Barbie芭比」也得到89%，表現不差。美聯社

芭比 紐約時報 洛杉磯

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