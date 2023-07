「柏金包」以她命名 法女星珍寶金76歲辭世

珍寶金在法國演藝圈頗有地位。(美聯社)

英國倫敦出生、卻在法國演藝界享有重要地位的女星珍寶金(Jane Birkin),被護理人員發現在巴黎家中身亡,享壽76歲。除了在「尼羅河上謀殺案」(Death on the Nile)、「艷陽下的謀殺案」(Evil Under the Sun)、「春光乍現」(Blow-up)等片演出為資深影迷熟知外,她還曾因為和愛馬仕執行長在飛機上聊天,那時她才又生了個女兒,希望該品牌設計方便周末使用的包包,結果之後愛馬仕就推出了以她的姓為名的「柏金包」。

珍寶金雖然並非傳統定義上的性感美女,演出尺度卻相當大方,由英國到法國發展後,與著名的歌手賽吉甘斯柏(Serge Gainsbourg)合作,也擦出愛的火花,兩人對唱的「我愛你、我並不愛你」(Je t'aime...moi non plus)最後以類似高潮的呻吟聲結束,一度被多國列為禁歌,讓她在法國被視為前衛的先鋒,人氣更加高漲,她和賽吉的女兒夏綠蒂後來也是法國影壇著名女星,還曾以「撒旦的情與慾」(Antichrist)一片榮登坎城影后。

剛開始珍寶金到法國發展時,一句法語也不會說,後來她雖然能講,口音仍重,有時文法也不一定都對,反而成了她個人特色。儘管身為大膽、前衛的女星,她也有關懷弱勢、慈善和藹的一面,時常關心國際特赦組織、移民 與AIDS相關議題。而她在影劇藝文方面的成就,也獲得英、法兩國各自頒發勳章肯定。