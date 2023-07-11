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想當爺？ 威爾史密斯為25歲兒慶生竟催生

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯（右）一直很愛護兒子傑登，時常帶著他出席公開活動。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）一直很愛護兒子傑登，時常帶著他出席公開活動。（路透資料照片）

曾經在好萊塢呼風喚雨、聲勢罕有匹敵的威爾史密斯（Will Smith），由於去年奧斯卡頒獎典禮上的掌摑克里斯洛克（Chris Rock）事件，形象、事業都嚴重下滑，就算他後來前往接受心理諮商、數度在社群網站上發表聲明或拍短片道歉，由於克里斯洛克始終不接受、不和解，還時不時在脫口秀演出中拿此事來嘲諷，威爾史密斯暫時無法回到過去的當紅地位。不過日子還是要過下去，他也沒有要讓這些不愉快影響心情，在兒子傑登25歲生日這一天，他還是發布了父子摟肩的黑白照片，祝他生日快樂。

但在這則慶生的圖文中，威爾史密斯卻寫道：「真不敢相信你已經25歲了？！？！我25歲的時候已經有個兩歲的小孩，只想說，到底怎麼了？你都在幹嘛呀？」他的岳母留言回道：「他比你聰明。」還加上一堆表情符號笑臉。

威爾很年輕就結婚、生了大兒子崔史密斯，雖然他和崔的母親早就離異，彼此關係還算不差，崔與繼母潔達蘋姬（Jada Pinkett）、兩個異母弟妹的感情也不錯，一家人不時會一起出席公開活動。

儘管威爾是帶著打趣的語氣，畢竟現代社會早就不流行早點結婚、成家，年輕人都沒有想要在20多歲就背上家累，威爾似乎也沒那麼急著當爺爺，只能說這次的只是在開玩笑。

威爾史密斯 社群網站 奧斯卡

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