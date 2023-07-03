「水行俠2」沒刪光戲分？安珀赫德：很光榮能參與巨片
預定今年耶誕節要在全球各地盛大上映的「水行俠」續集，最受矚目的焦點莫過於因為和前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司鬧得形象大壞的首集女主角安珀赫德（Amber Heard），還剩下多少戲分？由於官司期間有許多強尼戴普影迷高分貝砲轟安珀過去抹黑他、害他被貼上「家暴男」的標籤以至於被好萊塢大片主動切割，現在她被發現自己也有問題，當然應該要像強尼一樣「被處罰」，高呼「水行俠2」把她踢掉。結果電影公司還是沒換掉她，她也完成所有的演出，各方好奇是否會對票房造成影響？
之前有各種傳聞稱安珀的戲分被刪到剩下20分鐘，也有稱她的戲分「比想像中多」，該片在電影公司內部試映了好幾種不同的版本，到底安珀的分量剩多少，恐怕要等正式上映後才能得到答案，不過今年春天在美國戲院業的年度商會中，「水行俠2」預告片裡仍有安珀的一個鏡頭，似乎她不會在片中徹底消失。
近日安珀到義大利出席影展，宣傳她早先拍好的小品獨立製片電影「In the Fire」，被問到關於「水行俠2」，她表現得頗為興奮，直呼對於能參與這樣的好萊塢巨片，擁有背後那麼龐大的製作、宣傳機制支援，非常非常的光榮。同時她能夠演出小成本、資源少的「In the Fire」，兩部片像是在電影業光譜的兩極，她都能參與其中，覺得對演員來說，「成功」就是兩者都能夠兼顧。
安珀在官司失利後，於西班牙落腳待了好幾個月，沒有回到美國，外界曾以為她會「退出好萊塢」，現在看來只不過是先避避風頭，等到話題熱度過了之後，有可能再回到幕前，就要看「水行俠2」的票房表現如何了。
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