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凱文史貝西涉性侵罪 他發狂言：若洗清罪名會更搶手

記者蘇詠智／綜合報導
凱文史貝西始終不放棄回到幕前，也自稱有影片找他演出。（路透資料照片）
凱文史貝西始終不放棄回到幕前，也自稱有影片找他演出。（路透資料照片）

「Me Too」風潮讓很多人過往的假面具被撕下，陷入形象危機之餘，事業也陷入谷底。在因捲入性醜聞而身敗名裂的大牌之中，影帝凱文史貝西(Kevin Spacey) 被十多位男性控告性侵、騷擾，但他在美國曾碰上當事者拒絕出席作證、檢察官撤銷指控， 或是陪審團認定證據不足、法院駁回受害者求償等讓他滿意的結果，近日他在倫敦被控告12項罪名，也老神在在覺得一定有機會無罪開釋，還對德國媒體表示，等到他一被洗清所有罪名，馬上有劇組要用他，只要法庭做此宣判，新片就會加速起動。

凱文史貝西曾以「美國心，玫瑰情」（American Beauty）和「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）分別獲得金像獎最佳男主角、男配角獎，曾經是影劇圈備推崇的演技派大咖，但後來遭到一堆男子揭露被他性侵或是騷擾，稱他最愛用的一招就是「伸手襲向他們的襠部」然後不停撫摸他們的生殖器官。凱文是個戲精，因此擅長以演技呈現迫人的氣勢，讓那些被毛手毛腳的受害者感到無助、不舒服，不只一位受害男性對他提出控訴，凱文卻還是堅稱自己無罪。

在「Me Too」風暴後，被涉入的藝人大都事業崩毀，凱文史貝西也被Netflix「紙牌屋」（House of Cards）掃地出門，戲分已殺青的「金錢世界」（All the Money in the World）更換人重拍，可是他死都不放棄，堅決要再回到幕前，不知道觀眾們對此做何感想？

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