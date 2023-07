凱文史貝西涉性侵罪 他發狂言：若洗清罪名會更搶手

凱文史貝西始終不放棄回到幕前,也自稱有影片找他演出。(路透資料照片)

「Me Too」風潮讓很多人過往的假面具被撕下,陷入形象危機之餘,事業也陷入谷底。在因捲入性醜聞而身敗名裂的大牌之中,影帝凱文史貝西(Kevin Spacey) 被十多位男性控告性侵 、騷擾,但他在美國曾碰上當事者拒絕出席作證、檢察官 撤銷指控, 或是陪審團認定證據不足、法院駁回受害者求償等讓他滿意的結果,近日他在倫敦被控告12項罪名,也老神在在覺得一定有機會無罪開釋,還對德國 媒體表示,等到他一被洗清所有罪名,馬上有劇組要用他,只要法庭做此宣判,新片就會加速起動。

凱文史貝西曾以「美國心,玫瑰情」(American Beauty)和「刺激驚爆點」(The Usual Suspects)分別獲得金像獎最佳男主角、男配角獎,曾經是影劇圈備推崇的演技派大咖,但後來遭到一堆男子揭露被他性侵或是騷擾,稱他最愛用的一招就是「伸手襲向他們的襠部」然後不停撫摸他們的生殖器官。凱文是個戲精,因此擅長以演技呈現迫人的氣勢,讓那些被毛手毛腳的受害者感到無助、不舒服,不只一位受害男性對他提出控訴,凱文卻還是堅稱自己無罪。

在「Me Too」風暴後,被涉入的藝人大都事業崩毀,凱文史貝西也被Netflix「紙牌屋」(House of Cards)掃地出門,戲分已殺青的「金錢世界」(All the Money in the World)更換人重拍,可是他死都不放棄,堅決要再回到幕前,不知道觀眾們對此做何感想?