影帝凱文史貝西涉多項性侵 將在英國出庭

奧斯卡影帝凱文史貝西因涉性侵案，28日在英國倫敦法庭出庭受審。（路透）

奧斯卡 影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）據稱在10多年前犯下12起性侵 案，預定今天在英國倫敦法庭受審。

法新社報導，這位63歲明星在倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）面臨為期4星期的審判。

凱文史貝西去年首次在英國出庭以來，一直處於無條件保釋狀態。

儘管尚未因任何罪行被定罪，凱文史貝西輝煌的職業生涯已因大量性侵指控而中斷。

去年，他在倫敦中央刑事法院（The Old Bailey）出庭，針對被控性侵3名男子的5項罪名不認罪。

據稱這些事件先後在2005年和2008年發生於倫敦，以及2013年的英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）。

去年11月，檢方又宣布追加涉及另1名男子的7項罪名，凱文史貝西在英國面臨的控罪達到12項。這些新罪名據稱是在2001年至2004年犯下，其中包括3項猥褻罪、3項性侵犯罪和1項未經同意促使他人進行性行為的罪名。

凱文史貝西1996年演出「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）贏得奧斯卡男配角獎；2000年以「美國心玫瑰情」（American Beauty）榮登奧斯卡影帝；之後再以電視劇「紙牌屋」（House of Cards）獲金球獎 肯定。他先前否認所有不當行為指控。