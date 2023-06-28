我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐歐盟大使：克里米亞歸還烏克蘭 北京不反對

陳建州、范瑋琪聯名向大牙求償1000萬台幣 還要她道歉

影帝凱文史貝西涉多項性侵 將在英國出庭

中央社／倫敦28日綜合外電報導
奧斯卡影帝凱文史貝西因涉性侵案，28日在英國倫敦法庭出庭受審。（路透）
奧斯卡影帝凱文史貝西因涉性侵案，28日在英國倫敦法庭出庭受審。（路透）

奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）據稱在10多年前犯下12起性侵案，預定今天在英國倫敦法庭受審。

法新社報導，這位63歲明星在倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）面臨為期4星期的審判。

凱文史貝西去年首次在英國出庭以來，一直處於無條件保釋狀態。

儘管尚未因任何罪行被定罪，凱文史貝西輝煌的職業生涯已因大量性侵指控而中斷。

去年，他在倫敦中央刑事法院（The Old Bailey）出庭，針對被控性侵3名男子的5項罪名不認罪。

據稱這些事件先後在2005年和2008年發生於倫敦，以及2013年的英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）。

去年11月，檢方又宣布追加涉及另1名男子的7項罪名，凱文史貝西在英國面臨的控罪達到12項。這些新罪名據稱是在2001年至2004年犯下，其中包括3項猥褻罪、3項性侵犯罪和1項未經同意促使他人進行性行為的罪名。

凱文史貝西1996年演出「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）贏得奧斯卡男配角獎；2000年以「美國心玫瑰情」（American Beauty）榮登奧斯卡影帝；之後再以電視劇「紙牌屋」（House of Cards）獲金球獎肯定。他先前否認所有不當行為指控。

性侵 奧斯卡 金球獎

上一則

陳建州、范瑋琪聯名向大牙求償1000萬台幣 還要她道歉

下一則

控廖峻從胸摸到下體 女網紅哭喊「我是處女」才罷手

延伸閱讀

法國惡夫對妻下藥10年 至少供51男性侵 還拍片存檔

法國惡夫對妻下藥10年 至少供51男性侵 還拍片存檔
梁朝偉61歲生日 劉嘉玲Po影帝「嘟嘴」萌超曬恩愛

梁朝偉61歲生日 劉嘉玲Po影帝「嘟嘴」萌超曬恩愛
耶魯女生稱遭性侵反被告 康州高院：無免責權

耶魯女生稱遭性侵反被告 康州高院：無免責權
性侵女作家案 川普上訴交555萬保證金 二審若翻案可連本帶利取回

性侵女作家案 川普上訴交555萬保證金 二審若翻案可連本帶利取回

熱門新聞

蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
大牙自曝曾遭陳建州性騷。（本報資料照片）

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

2023-06-26 23:57
歐陽娜娜主演的「永安夢」近日釋出預告。（取材自微博）

歐陽娜娜當「長安第1美人」哭戲演太爛 網友看不下去

2023-06-20 20:02

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了