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喬歐文恨死分手歌 泰勒絲舊愛難挽回

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲被傳試圖挽回交往6年的舊愛。（路透資料照片）
泰勒絲被傳試圖挽回交往6年的舊愛。（路透資料照片）

生命中永遠不能少了愛情的泰勒絲（Taylor Swift），才與火速搭上的「1975樂團」主唱馬蒂希利（Matty Healy）約會不到兩個月後宣告分道揚鑣，又被稱試圖挽回交往6年多的舊愛喬歐文（Joe Alwyn）。她和喬今年分手後無縫接軌馬蒂，與馬蒂戀情破局又想趕快贏回喬歐文，被美國媒體嘲諷「有病」，但最尷尬的還不是這個，而是她努力想挽回，喬歐文卻打死也不願意回頭。

喬歐文對前女友引來的一堆八卦鬧劇深惡痛絕。（路透資料照片）
喬歐文對前女友引來的一堆八卦鬧劇深惡痛絕。（路透資料照片）

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱泰勒絲想要讓喬歐文知道兩人彼此是對方的完美伴侶，無奈六年的交往，已經讓喬歐文明白跟泰勒絲在一起，註定少不了風風雨雨，絕對會成為一堆八卦報導的談論焦點，他完全不喜歡這樣。

而泰勒絲總是忍不住要把自己和前男友的分手歷程寫成一首歌，過去喬強納斯（Joe Jonas）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）等都有屬於他們自己的「分手歌」，喬歐文也不例外，讓他火冒三丈，感到相當羞辱。泰勒絲出手太快，已經來不及後悔，喬歐文則打定主意，絕對要徹底斷乾淨。

在全球樂迷的心目中，泰勒絲是最珍貴的小公主，可是她在娛樂報導中呈現的卻是很具爭議的形象，想要與她匹配的男性，必須承受莫大的壓力和關注眼神，喬歐文很肯定自己不是這種人，就不知道泰勒絲何時會有新的獵物，讓他早日解脫？

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