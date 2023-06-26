我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

「窗外有藍天」男星爬山失聯5月 傳找到遺體

記者陳建嘉／綜合報導​
朱利安山德斯健行後下落不明。（取材自IMDb）
朱利安山德斯健行後下落不明。（取材自IMDb）

80年代演出「窗外有藍天」（A Room with a View）一片成名的英國電影演員朱利安山德斯（Julian Sands），近日前往美國南加州山區健行後下落不明。時隔5個月，有一名登山者在加州山區荒野中發現一具人類遺體，進行驗屍確認身分之後，疑為朱利安山德斯，家人也悲痛不已。

外媒報導指出，早在第一時間內，警方就立刻偵查，無奈朱利安山德斯失聯地點狀況不佳，無法派人去找，不過在這段時間內，這段期間已有超過80名搜救志願者、副警長和工作人員參與了搜救行動，5個月來執行8次行動，最近有一名登山者在朱利安山德斯失聯的山區發現一具遺體，警方接獲通報後，立刻展開驗屍程序，下周答案便會出爐。

朱利安山德斯曾經演出過「殺戮戰場」（The Killing Fields）、「窗外有藍天」，還與成龍合作過「飛龍再生」。並參與台灣導演林書宇的作品「夕霧花園」，與李心潔、張艾嘉合作，他向來熱愛爬山，受訪時更大聊登山經，沒想到卻在今年初登山時意外失聯無法聯繫，妻子焦急向警方通報，並在1月21日，發出沉重聲明，認為他已離世，「我們繼續對朱利安懷有美好的回憶，他是一位出色的父親、丈夫、探險家、自然世界和藝術的愛好者，以及一位原創和合作的表演者」。

加州 導演 電影

上一則

黃磊愛女多多化濃妝 網：17歲像27歲

下一則

鹿晗演唱會後不見垃圾 網讚：品格影響粉絲

延伸閱讀

65歲資深男星「爬山失聯5個月」傳尋獲不明遺體待驗屍

65歲資深男星「爬山失聯5個月」傳尋獲不明遺體待驗屍
分腿蹲肌力訓練 有助登山消除疲勞

分腿蹲肌力訓練 有助登山消除疲勞
聖伯納汀諾縣禿頭山險峻 今年登山意外事故多

聖伯納汀諾縣禿頭山險峻 今年登山意外事故多
南加登山者從禿頭山跳河 游回岸邊…再跳溺水喪生

南加登山者從禿頭山跳河 游回岸邊…再跳溺水喪生

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
陶晶瑩。(本報系資料照)

陶晶瑩被黃子佼點名曾經交往 她回應曝光了

2023-06-19 09:37
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
歐陽娜娜主演的「永安夢」近日釋出預告。（取材自微博）

歐陽娜娜當「長安第1美人」哭戲演太爛 網友看不下去

2023-06-20 20:02

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議