「窗外有藍天」男星爬山失聯5月 傳找到遺體

朱利安山德斯健行後下落不明。（取材自IMDb）

80年代演出「窗外有藍天」（A Room with a View）一片成名的英國電影 演員朱利安山德斯（Julian Sands），近日前往美國南加州 山區健行後下落不明。時隔5個月，有一名登山者在加州山區荒野中發現一具人類遺體，進行驗屍確認身分之後，疑為朱利安山德斯，家人也悲痛不已。

外媒報導指出，早在第一時間內，警方就立刻偵查，無奈朱利安山德斯失聯地點狀況不佳，無法派人去找，不過在這段時間內，這段期間已有超過80名搜救志願者、副警長和工作人員參與了搜救行動，5個月來執行8次行動，最近有一名登山者在朱利安山德斯失聯的山區發現一具遺體，警方接獲通報後，立刻展開驗屍程序，下周答案便會出爐。

朱利安山德斯曾經演出過「殺戮戰場」（The Killing Fields）、「窗外有藍天」，還與成龍合作過「飛龍再生」。並參與台灣導演 林書宇的作品「夕霧花園」，與李心潔、張艾嘉合作，他向來熱愛爬山，受訪時更大聊登山經，沒想到卻在今年初登山時意外失聯無法聯繫，妻子焦急向警方通報，並在1月21日，發出沉重聲明，認為他已離世，「我們繼續對朱利安懷有美好的回憶，他是一位出色的父親、丈夫、探險家、自然世界和藝術的愛好者，以及一位原創和合作的表演者」。