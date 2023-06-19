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「航海王」真人版預告終於登場 粉絲評價高

記者蘇詠智／綜合報導
「航海王」真人版影集裡的魯夫臉上有疤，歐美動漫迷非常滿意。（圖：Netflix提供）
「航海王」真人版影集裡的魯夫臉上有疤，歐美動漫迷非常滿意。（圖：Netflix提供）

備受全球動漫迷關注的Netflix「航海王」（ONE PIECE）真人版影集，終於公布首支完整的預告，只見魯夫、索隆、娜美等角色都變成真實的人物，在觀眾眼前動起來，很多粉絲都直呼：「太激動了。」而歐美很快在幾小時內出現一堆觀後反應的短片，最有趣的是，不少觀眾都注意到，扮演魯夫的伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）臉上真的有傷疤。

「航海王」堪稱最受歡迎的日本動漫名作之一，在世界各國擁有廣大的粉絲，對於真人版影集密切關注，Netflix除了公布預告外，還打出8月31日上架，歐美有的觀眾驚嘆：「好快喔，8月底就要播了。」而整齣戲對於動畫中名場面的具象化，包括場景的呈現等等，都讓歐美影迷大讚：「還原度蠻高的。」倒是魯夫無限伸長的橡膠手，有人認為跟想像中蠻符合，也有人覺得有點尬，一時之間不知該如何評價。

新田真劍佑扮演的索隆讓粉絲感覺不錯。（圖：Netflix提供）
新田真劍佑扮演的索隆讓粉絲感覺不錯。（圖：Netflix提供）

除了「魯夫」伊納基戈多伊的傷疤有好評外，有位外國觀眾強調在看預告之前最期待也怕受傷害的是索隆，因為是他最愛的角色，等到扮演索隆的新田真劍佑在預告裡出場，忍不住稱讚：「他看起來真的不錯。」顯然早前大家都很怕劇組是否無法忠實展現動漫的原汁原味，擔心改編的過程中有很多元素被改掉，但首支預告得到的評價大都比預期要好些，更讓他們期待8月底的來臨。

動漫 Netflix 日本

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