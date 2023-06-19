DC、漫威爭搶 阿湯哥演「綠光戰警」？

湯姆克魯斯至今沒有主演過漫畫英雄電影。（歐新社資料照片）

超級英雄電影從漫威 「鋼鐵人」締造高票房後逐漸攀上巔峰，之後的十多年間一堆A咖大牌都曾經嘗試，卻有些人到現在還沒有涉足這種片型，其中之一，就是紅了超過30年的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）。

眾所周知，他差一點就會是「鋼鐵人」扮演者，雖然漫威並沒有公開承認此說，他自己也稱不會有人比小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）更好，他和「鋼鐵人」的淵源卻是全球超級英雄片迷都曾聽聞。大家不太清楚的是，DC漫畫片也沒有放棄拉攏阿湯，他一度也被鎖定扮演DC漫畫其中一位英雄。

「綠光戰警」曾經有萊恩雷諾斯以外的主角人選。（取材自IMDb）

根據歐美娛樂推特所傳，湯姆克魯斯是「綠光戰警」（Green Lantern）這部片的男主角人選，倘若不是他最後沒談成，恐怕不會有萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）掛帥這件事，要是萊恩沒演該片、沒因而和女主角布蕾克萊佛莉（Blake Lively）結緣，兩人就沒機會成為好萊塢最知名的明星夫妻之一，他們的四個小孩也就不會誕生。

只是萊恩對「綠光戰警」很多抱怨，甚至視為個人「黑歷史」，片子成績也不佳，阿湯算是逃過一劫。而現在DC英雄宇宙換「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）導演 詹姆斯岡恩（James Gunn）掌舵，很多英雄都可能推出新的版本，各方於是好奇，阿湯有沒機會真的接下「綠光戰警」，或是其他的英雄？

近年來超級英雄片有些走下坡，湯姆克魯斯的事業卻又迎來新的高峰，應該對於加入超級英雄片的行列，興趣沒那麼大。