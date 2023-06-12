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病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

記者蘇詠智／即時報導
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

曾經紅遍全球、唱片銷量在世界各地累積超過2億張的席琳狄翁（Céline Dion），深受「僵硬人症候群」這種罕見疾病所苦，早先已經宣布取消已排定的巡演場次，因為生病讓她無法像過去一樣發聲、影響演唱的表現，她不想讓花錢買票的樂迷失望，但此病目前沒有根治的方法，她就算努力接受物理治療，情況也不易改善，CNN已經推測她不太可能再巡演，專門報導明星與名流八卦的Radar網站，更稱她已經賣掉在美國拉斯維加斯的房子、要搬回加拿大魁北克，回歸兄姊的懷抱。

Radar網站本來的解讀更嚇人，認為席琳恐時日無多，所以才要搬回家鄉，就算是離開人間也要落葉歸根，而現在則改口稱家中有一堆兄姊還住在魁北克的席琳，正需要他們的照顧與支持，才能更勇敢對抗病魔，因此才會把自己在拉斯維加斯、曾經長期駐唱的「凱薩宮」附近房子賣掉，顯然她也知道，應該再也不會回到這兒演出了。

席琳今年55歲，真的談不上太老，要是身體健康，還會有很輝煌的演藝人生。原本她除了還要去歐洲各地巡演，也談妥了在拉斯維加斯展開新的常駐表演，無奈隨著病情加重，一切都愈來愈不可能。在她心情最低迷的時候，好友仙妮亞唐恩始終為她加油打氣，是她很重要的支柱，仙妮亞也要席琳明白，在對抗病魔的路上，她並不孤單，彼此的情誼讓人感動。

席琳狄翁罹患罕見疾病，被傳要離開美國，回加拿大定居。（路透資料照片）
席琳狄翁罹患罕見疾病，被傳要離開美國，回加拿大定居。（路透資料照片）

魁北克 八卦 加拿大

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